نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على عروض السيارات وأرخص اللأسعار بالسعودية للسيارات ذات السعة الليترية من 1.2 الى 1.5 لتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات السعودية، وتخفيضات على مختلف ماركات السيارات بالمملكة العربية السعودية، تُقدم كافة المعارض والوكلاء خصومات كبيرة على جميع أنواع وماركات وموديلات السيارات المختلفة واقساط سيارات، وذلك احتفالًا بنهاية العام وأيام الجمعة البيضاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع توفير نظام التقسيط عند الشراء.

عروض وتخفيضات على السيارات من ماركة فورد في السعودية

عروض سيارات فورد فيغو أمبيانتي 2020 الجديدة بالسعودية فئة سيدان، عجلات دفع أمامي، محرك بحجم 1.50 لتر، قوة 121 حصان، مزودة بخاصية بلوتوث، يو أسْ بِي، سي دي، سعر السيارة يبدأ من(39.999)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 693 ريال سعودي لمدة 60 شهرًا.

عروض وتخفيضات على السيارات من ماركة ميتسوبيشي في المملكة

عروض سيارات ميتسوبيشي اتراج LL 2020 الجديدة بالسعودية سيارة رياضية، عجلات دفع أمامي، محرك بحجم 1.20 لتر، قوة 78 حصان، سعر السيارة يبدأ من(36.824) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 587 ريال سعودي لمدة 60 شهرًا.

عروض سيارات ميتسوبيشي اتراج HL 2020 الجديدة بالسعودية سيارة رياضية، عجلات دفع أمامي، محرك بحجم 1.20 لتر، قوة 78 حصان، مشغل سي دي، يو أسْ بِي، سعر السيارة يبدأ من(44.857)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 715 ريال سعودي لمدة 60 شهرًا.

عروض وتخفيضات على السيارات من ماركة كيا

عروض سيارات كيا بيجاس LX 2020 الجديدة بالسعودية فئة سيدان، محرك بحجم 1.40 لتر، قوة 95 حصان، يو أسْ بِي، مكبر صوت، مزودة بخاصية بلوتوث، سعر السيارة يبدأ من(39.500)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، أو قسط وادفع 733 ريال سعودي لمدة 60 شهرًا.