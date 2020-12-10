نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 37 شهر ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إيداع مبالغ الدعم المستحقة لهذه الدفعة في الحسابات البنكية، ومنذ لحظة الإيداع في الحسابات البنكية بدء تزايد الأسئلة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث اتضح حتى وقتنا هذا هناك بعض الحسابات التي لم يتم فيها الدعم حتى الآن، وأوضح البرنامج إمكانية تقديم طلبات الاعتراض في حين أن الحساب البنكي للشخص المستفيد ليس به الدعم المستحق وقيمته صفر، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني خطوات تقديم طلبات الاعتراض ورابط تقديم طلب الاعتراض.

دعم الدفعة 37 شهر ديسمبر من حساب المواطن:

تم إيداع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية الدفعة 37 شهر ديسمبر حيث كان إجمالي مبالغ دعم الأشخاص المستحقين حوالي 1.8 مليار ريال سعودي، ووصل إجمالي تعويضات الدفعات السابقة حتى الدفعة الأخيرة حوالي 18 مليون ريال سعودي، بينما وصل عدد التابعين والمستفيدين 10.7 مستفيد وتابع، وإجمالي مبالغ الدعم للدفعات السابقة كلها حتى الدفعة الأخيرة 37 حوالي 86 مليار ريال سعودي.

تقديم طلبات الاعتراض:

يضم برنامج حساب المواطن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفيد منها المواطن السعودي في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الخدمات الإلكترونية: خدمة الحاسبة التقديرية التي يلجأ إليها لحساب قيمة الدعم، وهناك خدمة تقديم طلب الاعتراض التي يتمكن من خلالها الشخص المستفيد الاعتراض على قيمة الدعم في حالة كانت ناقصة أو يساوي صفر، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعينا خطوات تقديم طلبات الاعتراض، ويكون موعد تقديم طلبات الاعتراض بعد مرور 5 أيام من تاريخ صرف الدعم.

خطوات تقديم طلبات الاعتراض:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن

تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تقديم طلبات الاعتراض

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول

ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت صحة اعتراض الشخص المستفيد.

موعد بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن:

يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول موعد بدء التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة أخرى، علماً بأن البرنامج لم يحدد بعد موعد ليتم بدء التسجيل، وأشار أنه فور تحديد موعد سوف يتم الإعلان عن ذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن البرنامج أكد منذ مدة على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين.