نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة باستخدام رقم الإقامة والشروط الواجبة لتجديد إقامة وافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجه المملكة العربية السعودية بعض العقوبات للمقيمين الذين تم انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة بهم، لذلك يجب على المقيمين بالمملكة العربية السعودية، الحرص في تجديد صلاحية الإقامة في الموعد المحدد، منها للتعرض لأي عقوبة سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة الحبس أو الترحيل إلى خارج البلاد، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة، كما سنقوم بتوضيح شروط تجديد إقامة وافد.

شروط تجديد إقامة وافد

يجب أن يكون الوافد مقيم داخل المملكة العربية السعودية أثناء تجديد الإقامة.

كما يجب أن يقوم بإتمام جميع الأوراق الخاصة بصلاحية الإقامة.

كما يجب وجود اثباتات الشخصية في إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية من حيث البصمة وغيرها.

كما يجب أن يكون حريص على عدم وجود اخطاء سابقة في أوراق تجديد الإقامة من حيث هروب وغيرها، مع العلم بالالتزام بدفع كافة الرسوم المطلوبة لتجديد صلاحية الإقامة.

كما يجب الالتزام بإرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة لتجديد صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع الرابط الخاص بموقع الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية من خلال التواصل مع موقع أبشر للجوازات. وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول على الموقع. وبعد ذلك يتم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية. ومنها إلى خانة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. وبعد ذلك يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي ورقم الإقامة. وبعد ذلك يتم اتباع باقي الخطوات، وعند الإنتهاء يتم الضغط على خانة الاستعلام. وبعدها سوف تظهر كافة المعلومات التي تود الاستعلام عنها بخصوص صلاحية الإقامة برقم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية.

وفي النهاية يجب على جميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، بالالتزام بتجديد الإقامة في الموعد المحدد لذلك، حتى لا يتم فرض أي غرامة مالية، حيث أنه يتم فرض غرامة مالية في حالة التأخير في تجديد الإقامة، وبعد ذلك يتم التعرض لعقوبة الطرد داخل المملكة العربية السعودية.