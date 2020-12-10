نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كيا سيراتو 2021 في ديسمبر من كيا الجبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه كيا الجبر عن عروضها لشهر ديسمبر 2020 في السعودية ومن ضمن هذه العروض علي كيا سيراتو 2021 الجديدة كليا في السعودية كما أعلنت أيضا شركه كيا الجبر عن مواصفات سياره كيا سيراتو 2021 والتي تأتي من فئه سيدان وتتميز بدفع عجلات أمامي بحجم محرك 1.60 لتر ويتميز المحرك أيضا بانه يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه مقدارها 126 حصان كما أن سياره كيا سيراتو 2021 الجديدة تتميز بناقل حركه أوتوماتيكي 6 سرعات، والجدير بالذكر في هذه السيارة تتميز بمعدل استهلاك للوقود 15.20 كيلومتر. مواصفات كيا سيراتو 2021 أعلنت شركه كيا الجبر عن مواصفات سياره كيا سيراتو 2021 الجديدة كليا والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي: السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

محرك ألسيارة يعمل بالبنزين كما يحتوي علي 4 أسطوانات.

قوه محمرك السيارة 126 حصان.

السيارة تدعم حساسات أمامية وخلفيه.

يوجد بالسيارة اربع وسائد هوائيه لحماية الركاب بالسيارة.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع sx 1.6l 2021.

معدل استهلاك الوقود 15.20 لكل كيلو.

السيارة تدعم كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس العجلات بالسيارة 17.

تتميز الإضاءة الموجودة بالسيارة بانها ليد. مميزات كيا سيراتو 2021 أعلنت شركه كيا الجبر أيضا عن مميزات السيارة العديدة والتي توفر الراحة والرفاهية لراكبيها وهذه المميزات كالاتي: السيارة تدعم نظام تثبيت سرعه ذكي.

تتميز أبواب السيارة بفتح بالري موت مع وجود نظام أقفال ألية.

نوافذ السيارة جميعها كهربائيه.

تحكم كامل بالمقود.

السيارة تدعم مكيف أوتوماتيكي.

يوجد بالسيارة نظام ملاحه.

اتصال usb ومشغل cd ومدخل aux وبلوتوث ونظام أمانو لمكبر الصوت.

مراقبه ضغط الهواء في إطارات السيارة.

فرامل مانعه للانزلاق ونظام تحكم في الانزلاق.

مقاعد جلد وتحكم كامل بها كهربائي.

فتحه سقف luxury. عروض سيراتو كيا الجبر أعلنت شركه كيا الجبر عن عروض كيا سيراتو 2021 من الجبر والتي اعلن عن ميعادها والتي تبدأ من 7 ديسمبر 2020 وتنتهي في 31 ديسمبر 2020 كما أعلنت أيضا شركه كيا الجبر عن مواصفات سياره كيا سيراتو 2021 وعن عروضها لنهاية العام وهي: كيا سيراتو l 1.6l 2021 بقسط شهري 906 ريال سعودي ودفعه أولي 5740 ريال وعلي مده 60 شهر.

كيا سيراتو lx 1.6l 2021 بقسط شهري 1018 ريال سعودي ودفعه أولي 6460 ريال وعلي مده 60 شهر.

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