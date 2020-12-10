نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة 24 الرياضية السعودية الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة 24 الرياضية، تعتبر من القنوات الرياضية الأهامة والأشهر داخل المملكة العربية السعودية، فهي تبث جميع المباريات المحلية التي تقام على جميع أراضي الملاعب السعودية مثل مباريات دوري محمد بن سلمان وكذلك تقام ببث المباريات الخليجية والعالمية مثل مباريات السوبر الأسباني وكذلك السوبر الإيطالي، وأيضاً يصاحب تلك المباريات الاستوديوهات التحليلية بالإضافة إلى بث جميع البرامج الرياضية، والجدير ذكره أنه تم عمل تجديدات في القناة بهدف تقوية الإرسال بحيثُ يتم بث البرامج والمباريات بدون إنقطاع أو أي من التشويش وجعل القناة بجودة عالية جودة HD.

تردد قناة 24 الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12560

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 5/6

الإستقطاب عمودي

تردد قناة 24 الرياضية السعودية على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12015

معدل الترميز 27500

الإستقطاب عمودي

معدل التصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة 24 الرياضية السعودية على القمر الصناعي بدر سات

القمر الصناعي بدر سات

التردد 11976

معدل الترميز 27500

الإستقطاب عمودي

تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة 24 الرياضية السعودية على القمر الصناعي ياه سات Yahsat

القمر صناعي ياه سات

التردد 11938

معدل الترميز 27500

الإستقطاب رأسي

تصحيح الخطأ 52.5

البرامج التي تذاع على قناة 24 الرياضية

برنامج الحصاد الرياضي ويقدم البرنامج جميع الأخبار المتعلقة بالملاعب الرياضية تقديم على اليوسف والنقاء الرياضيين عبد الرحمن السماري عدنان وجستنيه عايد الرشيدي والدوري حمود سلوه

برنامج الدوري السعودي لمحمد بن سلمان تقديم كلاً من حمود السلوه وعبدالله محمد

برنامج سوالف رياضية تقديم محمد الدرع

برنامج مجلس 24 تقديم عبدالله الفقير

برنامج ليالي 24

برامج الأخبار الرياضية.

ونظراً للنجاح الذي حققته قناة 24 الرياضية السعودية منذ إطلاقها من عام 2018، أستطاعت القناة على تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، وتكوين ملايين المتابعين من مختلف البلدان وأقطار الوطن العربي، ونجد ما يميز تلك القناة هو اهتمامُها الكبير بالشباب السَعودي حيثُ فتح المجال أمام الموهوبين في المجال الإعلامي وذلك بهدف تحقيق ما تسعى إليه وهو مواكبة التطور التكنولوجي داخل المملكة، ولقد غَرد المتحدث الرسمي باسم القناة عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “تويتر” أنه من يرى نفسه أن يمتلك موهبة في المجال الإعلامي فعليه بالمبادرة للإشتراك في برامج القناة.