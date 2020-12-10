نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إثبات العنوان الوطني عبر البريد السعودي وطريقة إدارته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن إثبات العنوان الوطني إلكترونيا وبكل سهولة عن طريق مؤسسة البريد السعودي، إذا كانت تلك المؤسسة، هي الأقدم والأعرق في المملكة، فإنها قد نافست أيضًا في مجال الرقمنة، وهي إحدى أهم الخدمات التي يستفيد منها المواطن والمقيم معًا، سيما في ظل الاتجاه العام في المملكة العربية السعودية بإنجاز جميع الخدمات أونلاين، وتعزيز التجارة الإلكترونية والدفع والسداد عبر البطاقات الائتمانية، وهو ما يتطلب تحديد هوية المكان بدقة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة، فالمواطن أو المقيم يحتاج ذكر موقعه بالتفصيل، حتى تصل البضائع التي اشتراها في أقصر وقت وفي المكان الذي وصفه بالتحديد، وهو ما لم يتحقق دون هذه الخدمة العظيمة.

وأطلقت مؤسسة البريد في المملكة، هذه الخدمة قبل نحو 8 سنوات بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزارة، لتنظيم عملية الوصول إلى جميع العناوين بخطوات دقيقة، سيما في ظل استكمال البنية التحتية التي ساعدت كثيرًا في عملية التطبيق، إذ تعتمد هذه الخدمة على أحدث التقنيات، للإفصاح عن أماكن المناطق والمحافظات والمدن والقرى، والمساكن الخاصة بالمواطنين والوافدين، والمنشآت الحكومية والخاصة.

إثبات العنوان الوطني عبر البريد 1442

وعبر خطوات بسيطة، نوضح للمواطنين والمقيمين كيفية إثبات العنوان الوطني من خلال البريد السعودي 1442 هــ، وذلك على النحو الآتي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بإثبات أو تحرير العنوان الوطني. ندخل اسم المستخدم وكلمة السر. إدخال الرمز المرئي، وننقر على “تسجيل الدخول”. سوف تصل إلينا رسالة قصيرة عبر الجوال بها كود الدخول، لنضعه في مكانه المخصص وننقر دخول. ندخل إلى الخدمة التي نريد إنجازها، ألا وهي: (إثبات العنوان أو تعديل العنوان). في النهاية يجري عرض جميع المعلومات التي بحثت عنها، ويمكنك أيضاً طباعتها لتقديمها للجهات المختصة.

طريقة إدارة عنوان هوية المكان في المملكة

الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدارة عنوان الهوية (إدارة العنوان الوطني). نضغط على مربع “ابدأ الخدمة” في يسار الشاشة. نقوم بتسجيل الدخول عبر حساب بوابة النفاذ الوطني الموحد، عن طريق كتابة (اسم المستخدم – كلمة السر – الرمز المرئي). نختار الخدمة التي نريد الحصول عليها. إدخال المعلومات المطلوبة أمامنا حتى النهاية. يمكننا إضافة تابعين من الساكنين معنا في المنزل داخل العنوان.