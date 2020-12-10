نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 200 ألف ريال بدون كفيل بأقساط ميسرة على 3 سنوات من شركة اليسر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة من شركة اليسر للإجارة والتمويل التي توفر أفضل تخفيضات وعروض تمويلية في شهر ديسمبر 2020 م في عروض نهاية العام وأمتاز ذلك القرض بفترة سداد مرنة تصل إلى ستة وثلاثون شهر عند السداد فيمنح التمويل الشخصي بدون موافقة الكفيل حتى 100 ألف ريال بتساهيل في الحصول عليه بنظام التوريق أي تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر المشهور بأفضل تمويل السيارات والتمويل الشخصي في المملكة والآن يمكن الحصول على 200 ألف ريال سعودي بموافقة الضامن أو الكفيل عن طريق رابط التقديم على تمويل اليسر للإجارة والتمويل لدى فروع الشركة بالمملكة العربية السعودية مزايا قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية تمويل بدون كفيل في حاله إذا طلب العميل مبلغ بحد أقصي 100 ألف ريال سعودي

تمويل بموافقة الكفيل إذا رغب العميل التمويل حتى مائتين ألف ريال سعودي

بهامش ربح منافس يحصل العميل على القرض الشخصي

شركة تمنح تمويل شخصي بأقساط ميسرة على 3 سنوات

مطابق التمويل الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي شروط وضوابط قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية المتقدم لطلب القرض حاملين الجنسية السعودية من المواطنين السعوديين

لطلب القرض يلتزم المتقدم بأن لا يقل المرتب الشهري عن 6 ألف ريال سعودي

المطلوب للقرض الشخصي يبدأ عمره من 21 سنة إلى 60 سنة

للمتقاعدين أقصى عمر للمتقدم سبعون سنة

خدمة مدة العمل المطلوبة 6 أشهر للحصول عليه المستندات المطلوبة للتمويل ومن أجل الأقتراض من شركة اليسر للتمويل بالسعودية يقوم المقترض بتعريف الراتب الشهري ولابد أن يكون معترف بيه في الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

صورة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي المتقدم لطلب القرض الشخصي والعنوان الوطني له

توفير من حساب المقترض البنكي كشف حساب وذلك للعاملين بالقطاع الخاص

يطلب التمويل الشخصي نموذج أستقطاع للمتقاعدين فقط كيفية التقديم على القرض الشخصي بفترة سداد ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية لمعرفة طريقة الحصول على القرض يجب الدخول على موقع شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروع السعودية ويقوم المواطن السعودي بتسجيل الدخول

يقوم المواطن السعودي بطلب القرض الشخصي بأقساط شهرية مرنة وميسرة عبر الإنترنت

توفير كافة المستندات والأوراق وإرسالها مع تعبئة البيانات المطلوبة للشركة للحصول على التمويل الشخصي

يمنح القرض فقط لمن يطبق عليه الشروط والاحكام فقط

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