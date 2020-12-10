نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل أسعار البنزين الجديدة بالسعودية ديسمبر 2020 تشهد ارتفاع كبير في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارمكوا تعلن بيان أسعار البنزين الجديدة بالسعودية ديسمبر 2020، وفقا إلي الجدول الزمني لتعديل الأسعار المقرر له ليلة العاشر من كل شهر ميلادي، بدلا من المراجعة الربع سنوية التي كانت شركة ارمكوا تعمل بها قبل بداية شهر فبراير الماضي،حيث كانت تعلن فيها أسعار البنزين كل 4 اشهر ولكن وفقا إلي التعديلات الجديدة التي أقرتها الشركة بدأت بإعلان أسعار البنزين كل شهر، ونظرا للأهمية القصوى لأسعار البنزين والتي يترقبها الكبير والصغير تبدأ شركة ارامكوا بالإعلان عن لتر البنزين 95 و فئة 91 والذي جاءت على غير التوقعات فكشفت الأسعار الجديدة عن ارتفاع كبير في سعر لتر البنزين، كما شهدت أسعار مواد الطاقة في عام 2020م تغيرات شتي ما بين ارتفاع وانخفاض منذ بداية هذا العام حتي الإعلان عن سعر البنزين ديسمبر 2020م، والذي نقدمه لكم من خلال موقع ثقفني.

ارمكوا تعلن أسعار البنزين الجديدة بالسعودية ديسمبر 2020



بدأت شركة ارامكوا السعودية في مساء هذا اليوم بتحديث أسعار مواد الطاقة والوقود الخاصة بشهر ديسمبر 2020 حيث تتم المراجعة الشهرية على أساس ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط العالمي وبعض العوامل الأخري، لذا يمكنكم الآن التعرف علي أسعار البنزين الجديدة التي حددتها عملاق البترول في المملكة العربية السعودية ارامكوا وذلك بعد انتهاء العمل بالأسعار القديمة التي كانت كالاتي:

سعر لتر البنزين فئة 95 يساوي 1.58 ريال سعودي سعر لتر البنزين فئة 91 يساوي 1.44 ريال سعودي سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي سعر الديزل 0.52 ريال سعودي

أسعار البنزين 2020

شهدت أسعار البنزين عدم تغير في ارتفاع القيمة المالية للتر البنزين اخر شهرين متتاليين حيث جاء أسعار البنزين فئة 95 وفئة 91 للشهريين السابقين نوفمبر وأكتوبر ثبات في السعر (فئة 95 بقيمة 1.58، فئة 91 بقيمة 1.44 ريال)، فيما شهد اعلي ارتفاع هذا العام لسعر الطاقة كان في شهر سبتمبر والذي وصل فيه سعر لتر البنزين فئة 95 بقيمة 1.67 ريال سعودي وكذلك سعر لتر البنزين فئة 91 والذي جاء بسعر 1.47 ريال سعودي، فيما شهدت أسعار البنزين لشهر ديسمبر مفاجأة.

أسعار البنزين اليوم

كشفت ارامكوا السعودية منذ قليل عبر موقعها الإلكتروني عن ارتفاع أسعار البنزين لشهر ديسمبر2020 حيث جاءت الأسعار مفاجأة للكثيرون والتي جاءت كالتالي:

سعر لتر البنزين 95 1.55 ريال سعودي سعر لتر البنزين فئة 91 1.42 ريال سعودي

مع ثبات سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي وسعر غاز البترول 0.75 ريال سعودي وسعر الديزل 0.52 ريال سعودي.