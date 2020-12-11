نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة سلفة والحصول على أسرع تمويل شخصي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة سلفة والحصول على أسرع تمويل شخصي لدى منصة سلفة فيبحث العديد من السعوديين والسعوديات عن تسجيل الدخول والحصول على أسرع سلفة وذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة التسجيل لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية وسوف نتعرف أيضا على التمويل الشخصي الذى تقدمة منصة سلفة
طريقة تسجيل الدخول لدى منصة سلفة
يستطيع المواطنين السعوديين تسجيل الدخول لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول على رابط الدخول لدى منصة سلفة ثم أستكمال البيانات المطلوبة للحصول على الدخول لدى منصة سلفة
طريقة الحصول على تمويل منصة سلفة
يتمكن العملاء من طلب القرض الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية من خلال الخطوات البسيطة التالية
- الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة سلفة بالسعودية
- ثم يقوم العميل بتحديد قيمة التمويل الشخصي الذى يريده
- ويقوم العميل بتحديد فترة سداد التمويل
- ثم يقوم العميل بتسجيل البيانات المطلوبة ورفع كل المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
- يتم بعدها إيداع قيمة القرض الشخصي في حساب العميل فور إستكمال البيانات المطلوبة
مزايا التمويل الشخصي لدى منصة سلفة
- يتميز التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بأنه قرض لا يتعارض مع تعليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية
- يتميز القرض الشخصي لدى منصة سلفة بالمملكة بإيداع فوري
- القرض الشخصي لدى منصة سلفة يتميز بهامش ربح تنافسي
- يتميز التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بفترات سداد ميسرة ومرنة ومجدولة وفقاً لما يتناسب مع العملاء
- يتميز التمويل الشخصي لدى منصة سلفة بأنه تمويل لا يحتاج لتحويل الراتب
شروط التمويل الشخصي لدى منصة سلفة
- يشترط أن يكون طالب التمويل الشخصي من منصة سلفة سعودي الجنسية فلا يتمكن العملاء الغير سعوديين من الحصول على هذا التمويل
- يشترط أن يكون السعودي المتقدم للحصول على التمويل عمره لا يقل عن 18عام
- هذا القرض الشخصي من منصة سلفة متوفر دون الحاجة إلى تحويل الراتب
- يشترط أن لا تقل مدة الخدمة للعميل المتقدم عن 6 أشهر في عمله
- يشترط أن يحصل المواطن السعودي المتقدم بطلب التمويل الشخصي على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال كحد أدنى
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