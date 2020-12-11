منظومة التعليم الموحد تسجيل دخول vschool.sa

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عمر شويل - جدة قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق خدماتها الإلكترونية لكل الطلاب بمختلف المراحل الدراسية عبر منظومة التعليم الموحد vschool.sa، حيث عملت على إطلاق رابط خاص بمنظومة التعليم للعام 2020 تيسيرًا منها على الطلاب الصغار لاستكمال عامهم الدراسي الجديد، وذلك عقب ما شمل العالم من أحداث مضنية نتيجة إجراءات الوقاية من كورونا.

ما هي منظومة التعليم الموحد vschool.sa

بدايةً نتعرف على منظومة التعليم الموحد التي أطلقتها المملكة العرية بالسعودية، وهي منظومة تعليمة متكاملة عن بعد وتقوم في الأساس على تقديم محتوى علمي موحد لكل الطلاب السعوديين والمقيمين أيضا ولكن عبر الإنترنت، وقد تمثل ذلك في منصة مدرسية خاصة بهم وقنوات تعليمية وأخيرا منصة منظومة التعليم الموحد.

خطوات التسجيل في منظومة التعليم الموحد:

قامت الوزارة في المملكة العربية السعودية بشرح وتوضيح خطوات الولوج لمنصة التعليم الموحد وذلك لكل المراحل الدراسية على السواء من خلال عدة خطوات هي:

الدخول لمنظومة التعليم الموحد في السعودية من هنا.

اضغط على أيقونة” تسجيل الدخول “.

ثم تفتح نافذة تسجيل جديدة.

قم بتدوين اسم المستخدم الخاص بك أو رقم الهوية.

ثم قم بإدخال كلمة المرور.

يتم إدخال رمز التحقق المرئي.

كيفية تسجيل دخول منظومة التعليم الموحد vschool sa

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط موحد لمنظومة التعليم الجديدة في المملكة، فمن خلال هذا الرابط يستطيع الطلاب المقيمين والسعوديين استكمال عامهم الدراسي بسهولة ويسر وبدون الشعور بالغياب عن المدرسة حيث يوفر النظام للطالب:

بيئة تفاعلية شيقة من خلال الصوت والصورة مع المعلم.

محتوى تعليمي مميز وجذاب.

معلمين متواصلين معهم وعلى مدار ال 24 ساعة.

تحميل تطبيق منظومة التعليم الموحد للتعليم عن بعد.

تستطيع تحميل تطبيق المنظومة للهواتف الذكية من متجر جوجل بلاي وأيضًا من متجر أبل، فقط قم بالبحث عن اسم المنصة وقم بتثبيت التطبيق على هاتفك.

قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في منظومة التعليم الموحد للمملكة العربية السعودية وبهذا نكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط في تقديم المعلومة لطلابنا للاستفادة، ونتمنى لهم عاماً دراسياً سعيداً بلا أمراض أو أوجاع.