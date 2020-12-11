نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الاحوال المدنية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الاحوال المدنية خدمة إلكترونية قامت وزارة الداخلية السعودية بتطبيقها كفترة تجريبية من خلال مكاتب الأحوال المدنية كي تساعد المواطنين في حجز مواعيدهم للحصول على خدمات السجل المدني إلكترونياً.

استعلام الاحوال المدنية

استعلام الأحوال المدنية خدمة جديدة من وزارة الداخلية السعودية وتقدمها الأحوال المدنية متعاونةً مع المركز الوطني للمعلومات وذلك بناءً على توجيه ولي الأمر بالتيسير على المواطنين وترسيخ الخدمات الإلكترونية بما يضمن رفعة الشعب ورقيه، وقد انطلقت تلك الخدمة كمرحلة تجريبية كي تمكن المواطنين من حجز مواعيدهم لتلقي خدمات السجل المدني عبر بوابة إلكترونية وسوف يتم تطبيق التجربة على كافة فروع السجل المدني بالمملكة مما يضمن وصول الخدمة لكافة المواطنين في كل أرجاء المملكة وتطبيق خدمة بطاقة الهوية الوطنية مستقبليا.

الاستعلام عن موعد الأحوال

تعد خدمة الاستعلام عن موعد الأحوال المدنية والحجز من الخدمات المستحدثة في المملكة العربية السعودية نزولاً منها على راحة أبنائها وتيسير الأمر عليهم وحتى يتسنى للجميع الحصول على الخدمات من السجل المدني بدون زحام أو ضياع الوقت والجهد.

حجز موعد الاحوال المدنية بدون أبشر

تستطيع الآن وبسهولة حجز موعد الأحوال المدنية بدون أبشر وذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية “ من هنا “ عبر أبشر من هنا.

“ عبر أبشر من البحث عن الجزء الخاص بـِ (إدارة الأحوال المدنية).

تعبئة البيانات ومعلومات التسجيل المطلوبة قبل الدخول للموقع المختص.

إدخال رقم الهوية ورمز التحقق وتاريخ الميلاد.

اختيار (حجز موعد لإدارة الأحوال المدنية) من خلال الكثير من الخدمات.

اختيار الفرع الأقرب لك من مكاتب الخدمة المدنية المتاحة.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة واختيارها وحجز الموعد.

عقب الانتهاء من تلك الخطوات واختيار الخدمة يتم تحديد الموعد والتاريخ وعرض صفحة المعلومات بصورة واضحة، وتستطيع طباعة تلك الصفحة واصطحابها معك في حال توجهك لمكتب الخدمة المدنية في الموعد المقرر.

طريقة حجز موعد في الاحوال للنساء

وقد عرض الموقع الرسمي للأحوال المدنية طريقة حجز موعد عبر بوابته الإلكترونية الجديدة عن طريق: