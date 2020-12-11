نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد هارب بالخطوات عبر بوابة أبشر ووزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وافد هارب , أصبح الآن يُمكن لصاحب العمل الاستعلام عن وافد هارب بكل سهولة عبر البوابة الالكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خلال دقائق مَعدودة، وتُعد تلك الخدمة من الخدمات القوية التي تٌقدمها الوزارة لتسهيل كل الأمور المتعلقة بالكفيل، أو الوافد، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على خطوات الاستعلام عن وافد بكل سهولة.

استعلام عن وافد هارب

عند تَغيب الوافد عن العمل، بسبب لا يَعلمه الكفيل، يَجب أن يَقوم بإعلام السلطات الأمنية والجهات المعنية بالأمر، لمعرفة ما السبب في تغيبه تحسبًا لوقوع الحوادث.

وحتى يَتم البحث عن الوافد بصورة أسرع، وأولى الاستعلام عن الوافد، أن يَقوم الكفيل بتقديم شَكوى ضد العامل المُتغيب، على أن يَتم الشرح فيها عن الأضرار الناتجة من تغيبه، ورفعها للجهات المختصة.

ثم الدخول على المنصة الإلكترونية الخاصة ب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم المرور بَهذه الخطوات الآتية:-

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خدمة الاستعلامات الالكترونية، يَتم الضغط على (خدمة الاستعلام عن وافد متغيب).

يَجب ملء كل الحقول الفارغة الخاصة بالوافد والتي تتمثل في (رقم جواز السفر، رقم الإقامة، رقم الحدود).

ثم كتابة الرمز المرئي الظاهر بالشاشة للتحقق، والضغط على (أيقونة).

الانتظار لعدة دقائق لحين تحميل البيانات، ثم طباعتها لإرفاقها مع الشكوى التي سَيَتم تحريرها.

الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن بلاغ هروب وافد عبر موقعها الالكتروني، بالضغط على هذا رابط موقع وزارة الداخلية ثم المرور بهذه الخطوات التالية:-

الضغط على خدمة (الاستعلام عن وافد هارب).

سَتنبثق نافذة تحتوي على مربع يَجب إدخال رقم الإقامة الخاص بالوافد به ثم الضغط على أيقونة (بحث).

ثم الانتظار قليلًا لظهور البيانات الخاصة بالوافد الهارب.

خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب وافد من خلال بوابة أبشر

منصة ابشر من المنصات الالكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي يُمكن خلالها أيضًا الاستعلام عن بلاغ هروب وافد من خلالها، بَعد الضغط على بوابة أبشر، ثم المرور بالخطوات التالية:-