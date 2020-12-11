نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول بلاك بورد جامعة حفر الباطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة حفر الباطن في السعودية من الجامعات العريقة والتي لها تاريخ كبير في تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب ومع انتشار التعليم عن بعد في دول عديدة ومنها السعودية التي منحت طلابها نظاما تعليما متطورا فكان البلاك بورد جامعة حفر الباطن الذي يبحث عنه الكثيرين للدخول إليه والتواصل مع المعلمين، وهذا ما سوف نقوم بشرحه لكم وحسب التعليمات الموضوعة.

بلاك بورد حفر الباطن الجديد

يوفر نظام التعليم الإلكتروني المعتمد الجديد من المملكة العربية السعودية نظاما بيئيا قويا للطلاب الجامعيين لضمان استمرار الدراسة عن بعد وضمان استمرار تواصلهم مع معلميهم، حيث يعمل النظام على توفير بيئة افتراضية تعزز من قدرات المعلمين والطلاب وتجمع بينهم مع الحفاظ على صحتهم في ظل كورونا، وقد كان لجامعة حفر الباطن السبق في توفير بلاك بورد لرفع المحاضرات وأعمال الطلاب للتغلب على الظروف الدراسية الجديدة وعمل نظام الكتروني متكامل.

تسجيل دخول بلاك بُورد حفر البَاطن

نظرا لشكوى العديد من الطلاب من نظام الدخول إلى نظام البلاك بورد لكونه جديد عليهم، فإننا سنقوم بشرح الأمر ببساطة على خطوات هي:

هذا هو اللينك الرسمي للدخول للبلاك بورد حفر الباطن “ من هنا “.

“. يكتب الطالب اسم مستخدم خاص به مثل تلك الصيغة: s348000000

إدخال كلمة مرور من اختيارك سهلة الحفظ كما في المثال: [email protected]

وأخيرا يضغط الطالب على تسجيل الدخول.

تسجيل دخول بلاك بورد جامعة حفر الباطن من الهاتف

وقد يرغب الكثيرون في الدخول للجامعة عبر هواتف الأيفون وأجهزة الأيباد، والأمر بسيط للغاية أيضا.

فقط قم بتحميل برنامج البلاك بورد للهواتف والجهاز اللوحي التي تعمل بنظام الأندرويد واتبع الخطوات السابقة.

تحميل تطبيق بلاك بورد من متجر جوجل بلاي اضغط هنا

تطبيق بلاك بورد لهواتف الأيفون من اضغط هنا

وبذلك نكون قد قدمنا لكل طلابنا الأعزاء طريق الدخول لنظام البلاك بورد حفر الباطن ليتسنى لهم إكمال مشوراهم التعليمي عن بعد.