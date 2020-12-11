نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن تخفيض أسعار البنزين اليوم فى السعودية ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين اليوم فى السعودية ديسمبر 2020 تشهد إنتظار كبير يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي من قبل أصحاب المحطات التموينية والمواطنين والمقيمين أيضاً من أجل التعرف علي التسعيرة الجديدة التي يبدأ العمل بها من بداية يوم 11 من شهر ديسمبر 2020م، حيث جاءت أسعار البنزين في هذا الشهر بنبأ سار على أبناء المملكة العربية السعودية وذلك للإعلان عن تخفيض أسعار البنزين الجديدة عن الشهر السابق من العام الجاري 2020، فيما لم يتم تخفيض مواد الطاقة نظراً إلي اوامر عدة لم يفصح عن تفاصيلها حتي هذه الساعة من قبل الشركة الوطنية أرامكو، فيما يلي عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم أسعار البنزين اليوم الجديدة.

أسعار البنزين اليوم فى السعودية ديسمبر 2020

صرح موقع شركة أرامكو منذ قليل عن التسعيرة الجديدة لأسعار البنزين التى يتم تطبيقها في محطات الوقود بداية من اليوم الجمعة 11 من ديسمبر 2020، ليتوقف التعامل بالاسعار القديمة الخاصة بشهر نوفمبر 2020م والتي كانت كالتالي

سعر لتر البنزين 95: يساوي 1.58 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 91: يساوي 1.44 ريال سعودى.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودى.

سعر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

سعر غاز البترول: 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين اليوم

أعلنت الحكومة السعودية عن تخفيض أسعار البنزين بعد تحديثات شركة أرامكو السعودية للأسعار اليوم، حيث شهدت التخفيضات التالي:

سعر لتر البنزين 95 بقيمة 1.55 ريال سعودي بدلاً من 1.58 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 91 بقيمة 1.42 ريال سعودي بدلاً من 1.44 ريال سعودي.