نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخدمات برق وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث يومياً منذ لحظة بدء الشهر الأخير من هذا العام حول فاتورة الكهرباء، حيث يستعلم الشخص المستفيد عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، حيث تضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها المواطن السعودي والشخص المقيم في المملكة العربية السعودية، وأعلنت الشركة منذ أيام على ضرورة تحديث البيانات للأشخاص المستفيدين ليتمكنوا من الاستفادة من خدمات الكهرباء، ومن خلال موقعنا ثقفني نوضح لكل متابعينا خطوات تحديث البيانات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر برقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر برقم الحساب

يستعلم الشخص المستفيد عن خدمة الكهرباء عن شهر ديسمبر من خلال الدخول على الرابط الرسمي لموقع الشركة السعودية للكهرباء، حيث تضم عدداً من الخدمات الإلكترونية مثل خدمات برق وخدمة الفاتورة الثابتة وخدمة العدادات الذكية وهو مشروع تم الإعلان عنه مؤخراً كنوع من أنواع التحول الرقمي، والهدف الأساسي منه هو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في 2030.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية:

الدخول على الرابط الرسمي موقع الشركة السعودية للكهرباء

تسجيل الدخول وإدخال الاسم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة حسابي

كتابة رقم العداد أو رقم الحساب

التحقق من كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح

ثم الضغط على أيقونة استعلم أو عرض

تحديث البيانات المشتركين في خدمات الكهرباء:

أوضحت الشركة من خلال إعلان لها على ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المشتركين، حيث تهدف الشركة إلى تحديد طبيعة المستفيد من الخدمة ومعرفة إذا كان مالكاً أو مستأجراً، وذلك في إطار سعي الشركة للتعامل مع المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم والتفاعل السريع مع خدمات الكهرباء.

قنوات السداد:

تعددت طرق السداد لقيمة فاتورة الكهرباء ولذلك نظراً للتحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة، ومن خلال هذا المقال نوضح طرق قنوات السداد:

الهاتف المصرفي

نقاط البيع

بطاقات الائتمان

الصراف الآلي

تفويض البنك

الإنترنت

خدمات برق:

ومن الجدير بالذكر أن هناك خدمات برق من ضمن خدمات الكهرباء حيث تتنوع خدمات برق وذلك بهدف إيصال الخدمة خلال 7 أيام، وتتنوع إلى ثلاث أنواع:

برق

برق أعمال

برق بلس

وقد أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن خدمة برق تساهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال إيصال الكهرباء لكافة شرائح طالبي الخدمة في مدة وجيزة، وذلك من خلال إجرائين: