نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة لبنك التسليف قرض الزواج 1442 والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا شك أن مشروع الزواج يحتاج إلى تدبير أموال لشراء سكن ومتطلبات معيشية كثيرة، فيما يمكن الاطلاع على الشروط الجديدة لبنك التسليف قرض الزواج 1442هـ، التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة الشباب في المملكة العربية السعودية على بدء حياة جديدة، حيث يحصل الشاب الذي تنطبق عليه الشروط ومستوفي الأوراق والمستندات على مبلغ يصل إلى 60 ألف ريال سعودي، دون حساب أي فوائد عليه، فيما يسدد هذا المبلغ على مدى 60 شهرًا، وهو وقت طويل بالنسبة لقيمة القرض الذي يستفيد منه المواطن.

شروط بنك التسليف للزواج 1442

للحصول على تمويل الزواج من بنك التسليف، يلزم توافر عدة شروط في المقترض، لأن هذه الشروط يلتزم بها البنك وحدوث أي خطأ في الشروط يعرض الطلب للسقوط، حيث أن تلك القروض هي قروض اجتماعية مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية تيسيراً على المواطنين، وجاءت شروط بنك التسليف للزواج 1442 كالآتي:

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 12 ألفًا و500 ريال سعودي. يجب أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة، والكفيل 55 سنة. يلزم أن يكون زواج المقترض للمرة الأولى، عدا من طلق زوجته الوحيدة قبل أن يدخل بها، أو توفيت زوجته الوحيدة. تقديم عقد نكاح رسمي ومُصدق من المحكمة، بشرط لا يكون قد مر عليه أكثر من عامين هجريين. يجب أن تكون الزوجة سعودية أو حاملة جنسية لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي. إذا كانت الزوجة أجنبية يشترط الحصول على موافقة من الجهات المختصة. إن تجاوز عمر المستفيد 55 سنة، يخير بين تخفيض قيمة التمويل أو يتم إقراضه مبلغ 60 ألف ريال، بشرط وجود كفيل من جهة حكومية، وعمره لا يتعدى 55 سنة. أما في حالة كان المتقدم للحصول على التمويل أكبر من 60 سنة وأقل من 65 سنة، يكون الحد الأقصى للتمويل 30 ألف ريال سعودي، وإذا كان أكبر من 65 سنة وأقل من 70 سنة، يكون الحد الأقصى للتمويل 18 ألف ريال، بشرط إحضار كفيل لا يزيد عمره عن 55 سنة، ويعمل في الحكومة.

متطلبات بنك التنمية الاجتماعية للمقبلين على الزواج

هناك الكثير من الأوراق المطلوبة التي يلزم إحضارها أثناء التقديم على تمويل الزواج من بنك التسليف، وهذه الأوراق سواء للعاملين أو الموظفين أو الأشخاص دون عمل، حيث تُعد هذه الشروط إثبات للشخص المقترض وحالته وهل يقدر على سداد الأقساط أم لا، ولمعرفة هذه المتطلبات علينا قراءة النقاط التالية: