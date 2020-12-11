نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ميتسوبيشي 2020 من العيسائي ومعرفه سيارات العرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه العيسائي للسيارات عن عروض نهاية العام علي سيارات ميتسوبيشي 2020 في المملكة العربية السعودية حيث تقدم شركه العيسائي للسيارات بالتعاون مع بنك الراجحي الذي يمكن طلب التمويل منه واختيار المواطن السيارة الأنسب له ثم يقوم بتعبئة النموذج الخاص بالسيارة وبعدها يتم إرسال المواطن إلي شركه العيسائي للبنك وسوف يقوم البنك بالتواصل مع المواطن في اقرب وقت ممكن لاكتمال عمليه التمويل والحصول علي السيارة التي يريدها المواطن السعودي.

عروض ميتسوبيشي العيسائي 2020

قامت شركه العيسائي بإطلاق عروض جديده علي سيارات ميتسوبيشي 2020 في المملكة العربية السعودية لنهاية عام 2020 والذي جاءت العروض لتبدأ من 31 أكتوبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020، وجاء العرض ليشمل اهم سيارات ميتسوبيشي والتي يشملها عرض العيسائي وهي ميتسوبيشي asx 2020 std و ميتسوبيشي اكليبس كروس glx cvt ml 1.5 2020 و ميتسوبيشي اوتلاندر glx 4×4 7s cvt ll 2.42020 و ميتسوبيشي باجيرو at hl gls 7s 3.52020 حيث يمكن للمواطنين السعوديين الاستمتاع بالعروض والحصول علي أي سياره من العروض الحالية من العيسائي.

ميتسوبيشي asx glx 4wd 2020

أعلنت شركه العيسائي عن مواصفات سياره ميتسوبيشي asx glx 4wd 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بدفع رباعي.

محرك السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه 150 حصان.

محرك السيارة يعمل بالبنزين مع ناقل حركه أوتوماتيكي.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

يوجد بالسيارة حساسات خلفيه.

معدل استهلاك الوقود 13.90 لكل لتر.

عرض ميتسوبيشي asx glx 4wd 2020

يمكن الحصول علي سياره ميتسوبيشي asx glx 4wd 2020 بسعر 70749 ريال وقسط شهري 1016 ريال بدون دفعه أولي وعلي 60 شهر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس glx ml 2020

أعلنت شركه العيسائي علي مواصفات سياره ميتسوبيشي اكليبس كروس glx ml 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

محرك السيارة يحتوي علي اربع أسطوانات لتوليد قوه 149 حصان.

محرك السيارة يعمل بالبنزين.

السيارة تتميز بدفع أمامي.

السيارة بدون حساسات.

السيارة تدعم 6 وسائد هوائيه.

معدل استهلاك الوقود 15.10 لكل كيلو.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عرض ميتسوبيشي اكليبس كروس glx ml 2020

يمكن الحصول علي سياره ميتسوبيشي اكليبس كروس glx ml 2020 بسعر 77649 ريال بقسط 1112 ريال بدون دفعه أولي ومده 60 شهر.

ميتسوبيشي اوتلاندر ll 4wd 2020

أعلنت شركه العيسائي علي مواصفات سياره ميتسوبيشي اوتلاندر ll 4wd 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

السيارة تتميز بدفع رباعي.

محرك السيارة يعمل بالبنزين ويحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 167 حصان.

السيارة تدعم حساسات خلفيه.

يوجد بالسيارة 2 وسائد هوائيه.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

معدل استهلاك الوقود 13.50 لكل لتر.

عرض ميتسوبيشي اوتلاندر ll 4wd 2020

يمكن الحصول علي سياره ميتسوبيشي اوتلاندر ll 4wd 2020 بسعر 81099 ريال بقسط 1162 ريال بدون دفعه أولي لمده 60 شهر.

ميتسوبيشي باجيرو hl 3.5 2020

أعلنت شركه العيسائي عن مواصفات سياره ميتسوبيشي باجيرو hl 3.5 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بالدفع الرباعي.

محرك السيارة يحتوي علي 6 أسطوانات لتحصل علي قوه 189 حصان.

المحرك يعمل بالبنزين بالإضافة إلي ناقل حركه أوتوماتيكي.

السيارة تدعم 8 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

السيارة بها حساسات خلفيه.

معدل استهلاك الوقود 9.10 لكل كيلو.

عرض ميتسوبيشي باجيرو hl 3.5 2020

يمكن الحصول علي سياره ميتسوبيشي باجيرو hl 3.5 2020 بسعر 110600 ريال بقسط 1584 ريال بدون دفعه أولي لمده 60 شهر.