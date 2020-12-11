نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية وكيفية تقديم طلب تصريح الدخول للإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية كيف يتم الحصول عليها وما هيا شروطها وغيرها الكثير من الأسئلة الدارجة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يجهل الكثير أن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت بعض الشروط التي يمكن من خلالها المقيمين في السعودية أن يسافر إلى دولة الإمارات بكل سهولة ويسر، وهذا لما أصبحت عليه عاصمة العرب من تقدم ومقصد سياحي لجميع الدول العربية والعالمية، ومن هذا المنطلق سوف نشرح خطوات وكيفية الحصول على فيزا الإمارات للمقيمين في السعودية، وللعلم يوجد عدد من أنواع التأشيرات التي حددتها الحكومة في دولة الإمارات والتي يمكن من خلالها للمقيمين في المملكة الدول بها مثل السياحة والدراسة أو حتي الهجرة، كما حددت الدولة الإماراتية أسعار الإقامة الحرة، ومن خلال السطور التالية سوف نقوم بشرح كيفية استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين وفق الضوابط التي وضعتها الحكومة الإماراتية حتى لا يسبب وجودهم في البلاد ضرر لها أو ضرر للأمن العام بصورة أو بآخري، ولكنها في نفس الوقت تعمل على جعل الخطوات والشروط سهلة، عن طريق تحويل العديد من الخطوات التقليدية الروتينية إلى خطوات إلكترونية، وكل ذلك من خلال تأشيرة دبي الإلكترونية.

استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية

تأشيرة الإمارات للمقيمين في المملكة من الخدمات حديثة العهد والتي يستهدفها الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول علي قسط من الترفيه والسياحة والتي أصبحت دولة الإمارات هي مقصد الجميع في هذا الصدد، ومن هذا المنطلق حددت الحكومة في بعض البنود المعاير التي يجب اتباعها جيدا عند استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية وهي كما يلي:

لإناث الأقل من ثلاثين عامًا عليهم القيام بطلب التأشيرة مع والدهم أو والدتهم أو زوجها.

اذا كان الرجل لم يتخطى حاجز الـــــــــــــــ 22 عام، عليهم أن يذهبوا لإكمال طلبات التأشيرة بصحبة أحد أفراد أسرتهم مثل الأب أو الأم.

هذه التأشيرة تكون للدخول المفرد فقط بمعني انه لو كانت اسره كامله تريد الحصول علي هذه التأشيرة علي كل فرد أن يقوم بتقديم طلب الحصول على تأشيرة بمفرده.

في بعض الحالات حتي يمكنك استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية يجب أن يكون لك وديعة بنكية خاصة بك، ويختلف هذا البند باختلاف جنسية الزائر.

لكل تأشيرة مدة محدده وتكون هذه المدة مكتوب تاريخها ومعلن صاحبها بهذا التاريخ علي التأشيرة الخاصة به ومتي تنتهي صلاحية التأشيرة، ولا ينبغي علي إي شخص أن تقوم بتجاوز هذه المدة، وإذا قمت بتجاوز هذه المدة سيوقع عليك أن تقوم بدفع الغرامة تحددها السلطات في دولة الإمارات وهذا ما ينص عليه القانون الإماراتي.

إذا قمت بالتقديم للحصول على تأشيرة من دائرة الهجرة من دبي فلا بد أن تنتظر بعض الوقت حيث يوجد الكثير الإجراءات والمشاكل الفنية التي تحدث بسبب الإقبال الكبير على دائرة الهجرة ويجب عن تقديم الطلب مراعاة البعد عن أيام العطل الرسمية والإجازات.

يقوم الأمن الإماراتي بالكشف عن الشخص المتقدم للحصول على التأشيرة، ويمكن أن يسبب هذا بعض التأخير نتيجة لمتابعة الأمن للمتقدمين والكشف في القوائم السوداء للأفراد.

غالبا تكون مده الحصول علي استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية ما بين 3 إلى 5 أيام عمل فقط.

لابد من مراجعة جواز سفرك جيدًا، وتتأكد أنه سيكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر بداية من تاريخ حجز السفر.

كيفية تقديم طلب تصريح الدخول للإمارات

نظرًا لأزمة فيروس كورونا التي أصبحت هاجسا للعديد من الحكومات منذ إن بدأت في مارس الماضي بدأت العديد من الحكومات ومنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة برفع وتيرة الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الرحلات الخارجية للوافدين من جميع الدول، وبعد سيطرة الحكومة على الوضع الصحي تم السماح بعودة الوافدين من جديد من خلال الحصول أولاً على تصريح الدخول والتي من بينها أيضا استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية، وذلك يتم عبر الخطوات التالية:

في البداية يتم تقديم طلب للحصول على تصريح الدخول من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات. كتابة البيانات الشخصية من رقم الهوية ورقم جواز السفر بشكل صحيح. حدد بعد ذلك نوع جواز السفر الخاص بك حيث يوجد أشكال متنوعه مثل جواز سفر عادي أو دبلوماسي أو خاص أو رسمي أو خدمة وغيرها. حدد نوع الجنسية التي تنتمي إليها، وبعد ذلك اضغط على مربع “أنا لست برنامج روبوت”. انقر بعد ذلك على كلمة “التالي” في الخطوة التالية يتم كتابة البيانات الأخرى مثل تاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني، ثم رقم الهاتف الجوال. يتم بعد ذلك كتابة رقم الهاتف خارج الدولة، وسبب التواجد خارج الدولة. في هذه الخطوة يتم كتابة بيانات الوصول من تاريخ الوصول، ثم ادخل اسم البلد التي ستسافر منها. يتم إدخال إمارة الوصول، ثم منفذ العبور، ثم شركة الطيران، ثم رقم رحلة الطيران. اضغط بعد ذلك على مربع “أنا لست برنامج روبوت”، وبعدها انقر على كلمة “التالي”. في هذه الخطوة يتم رفع كافة المستندات المطلوبة مثل: صورة شخصية ملونة حديثة، نسخة من مستند الإقامة، نسخة واضحة من جواز السفر، مستند إثبات سبب الزيارة خارج الدولة، وأيضا أصل تذكرة السفر. يتم بعد ذلك مراجعة الطلب، وفي حالة الموافقة عليه يتم تسديد الرسوم المطلوبة للحصول على التصريح.

شروط الحصول على تصريح دخول للإمارات

والشروط التي وضعتها الحكومة هناك لابد من اتباعها بشكل واضح حتي لا يتم رفض طلبك أو استخراج تأشيرة الإمارات للمقيمين في السعودية، ولكن هناك أمر هام وهو اذا كنت تريد تقديم طلب تعديل من زيارة إلى الإقامة لابد من اتباع بعض الخطوات التي سبق وذكرنها في مقال سابق، والآن سوف نرصد لكم الشروط الأساسية التي لا يتم من تصريح الدخول للإمارات بدونها وهي كتالي: