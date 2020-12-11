نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك التسليف للمواطنين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك التسليف ، وهو يعتبر من أهم البنوك في السعودية، والذي يقدم الكثير من الخدمات لمساعدة الأسر محدودة الدخل، كما يقدم دعم المشاريع الصغيرة بنك التسليف لمساعدة المواطنين الغير قادرين على عمل مشاريع صغيرة تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة والحصول على حياة كريمة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على تمويل بنك التسليف وشروط الحصول عليه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تمويل بنك التسليف

يقدم البنك الكثير من التمويلات والقروض بتسهيلات في فترة السداد، ومن ضمن هذه التمويلات التي يقدمها البنك تمويل سيارات بنك التسليف لمساعدة المواطنين على أمتلاك سيارة خاصة بهم، كما يقدم تمويل لدعم المشاريع الصغيرة لمساعدة المواطنين على عمل مشروع يتعايشون منه ويكون مصدر رزق لهم، ويوجد الكثير من القروض الأخري التي يقدمها البنك مثل قرض الزواج وقرض الأسرة .

شروط بنك التسليف

يوجد بعض الشروط التي وضعها البنك للحصول على تمويل والشروط كالاتي :

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم بالطلب لا يقل عن خمسه وعشرون عاما ولا يزيد عن خمسه وخمسون عاما .

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية .

أن لا يكون المتقدم بالطلب يملك أي مشروع أخر للتمويل .

أن يكون دخل المتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي .

يجب أن يكون المتقدم لا يعمل وأن يكون متفرغ تماما للعمل في مشروعه .

يمكن للمتقدم الحصول على قرض عائلي .

يجب على العميل الراغب في الحصول على التمويل تقديم فكرة مشروع جديد .

أن لا تزيد قيمة تمويل المشروع عن 8,000,000 ريال سعودي .

يجب كتابة البيانات الموجودة في استمارة برنامج البنك الائتماني لإكمال عملية التقديم على التمويل .

خطوات الاستعلام عن التمويل برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن تمويل البنك بكل سهولة عن طريق خطوات بسيطة والخطوات كالأتي :

قم بالدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الهوية الخاص بك ونوع التمويل الذي تريده .

سوف يظهر لك جميع بيانات القرض الذي تريده .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تمويل بنك التسليف في المملكة العربية السعودية وشروط الحصول علية .