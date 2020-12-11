حصر أسماء الموظفين الراغبين بالعمل كمراقب أمن وسلامة بالمدارس

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عمر شويل - جدة أسماء الموظفين الراغبين بالعمل كمراقب أمن وسلامة بالمدارس، قامت وزارة التربية والتعليم بالسعودية بتوجيه اهتمامها نحو الموظفين وكذلك الموظفات الذين يعملون في المراتب الوظيفية ويشغلون المرتبة الثانية حتى المرتبة الخامسة، والراغبين بالعمل كمراقب أمن وسلامة في المدارس لجميع المراحل الدراسية المختلفة، وهو ما تحتاج إليه الكثير من المدارس في الفترة الحالية.

وظيفة مراقب أمن وسلامة في المدارس

لجميع البنايات والمنشآت هناك نظام أمن وسلامة وحماية لتلك المنشآت من الخارج ومن الداخل، فمن الخارج حيث يحمي المبنى من خارجه من التعرض لأي مشكلة، والأمن الداخلي هو توفير شخص ما يتمكن من حل المشاكل الداخلية التي تحدث بين العاملين بالمكان، ويكون له الحق بالتصرف قانونيًا تجاه أي مشكلة أو جريمة تحدث بداخل المكان.

وتعتبر المدارس من أكثر البيئات التي تحتاج لحفظ الأمن والسلامة بداخلها، نظرًا لحالات الشغب التي قد تحدث بين الطلاب وبعضهم سواء بالمدارس أو الجامعات، وعليه أن يراقب جميع الطلاب وكذلك المعلمين للتعرف على أي حركة غير متوقعة ومشكوك بها، وعليه أن يوقفها على الفور من خلال تطبيق الإجراءات الأمنية المناسبة للوضع.

مهام مراقب الأمن والسلامة في المدرسة

ولمراقب الأمن والسلامة في المدرس بعض المهام الهامة منها:

التعرف على مناطق الخلل بمنظومة الأمن في المدرسة. تأمين المناطق المتعرضة للخلل الأمني. حفظ الأمن والسلامة بين جدران المدرسة وبين الطلاب وبعضهم البعض. عدم سماحه بقدوم أشخاص جدد للمدرسة إلا بعد التعرف على شخصياتهم، ومراقبة الأشخاص المشكوك بهم. عدم السماح بخروج أي من ممتلكات المدرسة خارج أسوارها، إلا بموجب تصريح رسمي من الهيئة المختصة.

حاجة المدارس لمراقبة أمن وسلامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم حاجتها في الفترة الحالية لمراقبي الأمن والسلامة في المدارس، وسمحت بتحوير الوظائف الإدارية بدايةً من المرتبة 2 وصولًا للمرتبة 5 لتصبح تحت مسمى مراقب أمن وسلامة.

ونظرًا لذلك طلبت بحصر أسماء الموظفين الراغبين في تحوير وظيفتهم إلى مراقب أمن وسلامة، وعليهم سرعة تعبئة طلب التحوير، حتى يصبحوا جاهزين عند الحاجة إليهم.