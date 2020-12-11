سبعة أماكن ممنوع الوقوف بها بالمركبات

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عمر شويل - جدة أماكن ممنوع الوقوف بها بالمركبات، قيادة المركبات بجميع أنواعها يستلزم من السائق الالتزام بقواعد المرور كافةً، وهي مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها إدارة المرور العامة وعلى السائق الالتزام بها، فهي توضع لحماية المواطنين وحماية سائقي المركبات والحفاظ على حياتهم، ومؤخرًا أوضحت هيئة المرور المناطق الممنوعة الركن فيها بالسيارات، مع قواعد المرور الواجب الالتزام بها أثناء القيادة.

أحكام المرور العامة للالتزام بها

على جميع سائقي المركبات التعرف على القواعد العامة للقيادة في المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة قوانين أساسية للالتزام بها ومنها:

الامتناع عن تقذير الطريق العام، من إلقاء بواقي الطعام والأتربة أو ترك مواد البناء على الطريق، لأنها من شأنها أن تعيق حركة المرور وتلويث الطريق العام، وفي حالة وضع تلك المواد يجب وضع لافتة تشير لوجود المواد بجانبها. قبل قيادة المركبة يجب التأكد من صحتها وصحة الأجهزة الموجودة بداخلها، حتى لا يعرض القائد نفسه لأي مشكلة في القيادة على الطريق أثناء القيادة. يجب ارتداء حزام الأمان للقائد ومن يجلس بجانبه لراكبي السيارات، ولراكبي الدراجات يجب الالتزام بوضع خوذة القيادة أثناء القيادة. ممنوع تركيب ووضع المنبهات الصوتية أو الضوئية التي تشبه منبهات سيارات الطوارئ مثل سيارات الشرطة والإسعاف والمطافي. يمنع تمامًا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ويجب التركيز على الطريق أثناء القيادة، حتى لا يعرض القائد نفسه للخطر ولمن معه في السيارة.

الأماكن الممنوعة الوقوف بها بالسيارة

وفقًا لما أعلنته إدارة المرور العامة فإن الأماكن التالية يمنع الوقوف بها بالسيارة، حتى لا يعرض السائق نفسه للمشاكل القانونية والتعريض لغرامة مالية وهي:

عند مناطق الانعطاف لجميع الطرق. المناطق ذات إشارات ممنوع الوقوف والركون. على قمة أي طريق. على بعد 7 متر من مناطق تواجد صنابير الإطفاء. في ملتقى الطرق. الشوارع العامة التي تم دهن أرصفتها باللون الأصفر. مسافة 20 متر فيما أقل من أي جسر أو نفق.

وجاءت تلك الاحترازات من أجل حفظ السلامة والآمان لسائقي السيارات ولجميع المركبات، حتى لا يتم تعريضهم لأي خطر على صحتهم أو التعرض الغرامة المالية، وهي تختلف من منطقة لأخرى.