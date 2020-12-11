الفيصل يكرّم عدداً من رجال الأمن نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل

دوت الخليج – مكة : سلوى المري كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة عدداً من رجال الأمن نظير سرعة إلقاء القبض على متورطين في جريمتي قتل، وتسلّم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمَّن أمير منطقة مكة المكرمة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله ، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.

من جهته عبّر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكداً أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود.

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