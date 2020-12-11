نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للحصول على قرض اهل بدون كفيل أو فوائد يصل حتى 60 ألف ريال سعودي من التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك التنمية الاجتماعية بتوفير قرض اهل والذي يهدف إلى مساعدة كافة الأسر في المملكة العربية السعودية الغير قادرة على المعيشة ويساعدهم على مواجهة الفقر والظروف الصعبة التي تمر بها بعض الأسر وتوفير كافة احتياجاتها الأساسية والطارئة، حيث يصل مبلغ قرض اهل إلى 60 ألف ريال سعودي، إلا أنها وضعت شروط للتقديم في القرض والتي سنقدمها في هذا المقال، وأيضاً طريقة التقديم على قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي إلكترونياً تسهيلاً على المواطنين.

قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية

يهدف قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية إلى مساعدة الشباب السعودي وتشجيعهم على إقامة المشروعات والمتطلبات الخاصة بهم، وأيضاً لمساعدة الأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل لرفع مستواهم المعيشي وارتقاءه وسد كافة احتياجهم، لذلك سنوافيكم بشروط وضوابط التقديم لقرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وطريقة التقديم عليه.

شروط قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية

إليكم كافة الشروط الواجب توافرها عند التقدين على قرض اهل للتنمية الاجتماعية 1442:

يجب على الشخص الراغب في التقديم أن يكون مسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويكون مر عامين أو أكثر على التقديم فيها.

يكون الحد الأقصى لدخل المستفيد من بنك اهل هو 10 آلاف ريال سعودية.

طريقة التقديم على قرض اهل

يحصل الموطنين المستفيدين من قرض اهل والتي تنطبق عليهم الشروط من دون دفع رسوم أو فوائد عند تسديد القرض، حيق قام بنك التنمية الاجتماعية بإتاحة التقديم على قرض اهل من خلال الإنترنت تسهيلاً على المواطنين وعدم التزاحم بفرع البنك ومنع إنتشار الفايرش المتفشي، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم التقديم على قرض بنك اهل، إليكم الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على رابط بنك التنمية الاجتماعية من هنـــــــــــــــا .

. ومن ثم الدخول على أيقونة التقديم الإلكتروني، وكتابة البيانات الخاصة بالمستفيد “رقم الهوية، الهنوان الوطني، رقم الجوال، رقم حساب الايبان”.

وخيراً الضغط على أيقونة تسجيل الطلب.

قد يهمك:

قدمنا لكم كافة الشروط والخطوات والضوابط التي يجب توافرها للتقديم للحصول على قرض اهل من بنك التنمية 1441 والرابط الخاص بالبنك، علماً بأن فترة سداد القرض يصل إلى 5 سنوات.