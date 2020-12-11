نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد الناغي لنهاية العام علي فورد اكسبيديشن 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه فورد الناغي عن إطلاقها لعروض جديده لنهاية عام 2020 في المملكة العربية السعودية والتي شملت سياره فورد اكسبيديشن 2020 والتي اعلن عن مواصفات السيارة أيضا والتي تأتي من نوع سيدان وفئه رياضيه بنوع دفع عجلات خلفي وتحتوي علي حجم محرك 3.50 لتر بعدد 6 أسطوانات لتوفير قوه بمقدار 375 حصان وتتميز أيضا بناقل حركه أوتوماتيكي 10 سرعات بالإضافة ألى أن السيارة تحتوي علي ترفيه وتكنولوجيا حديثه، والجدير بالذكر في سياره فورد اكسبيديشن 2020 الجديدة أن معدل استهلاك الوقود 11.00 كيلومتر لكل لتر وبعض المميزات الأخري التي سوف نشرحها من خلال المقالة الأتية.

مواصفات فورد اكسبيديشن 2020

اعلن فورد الناغي عن مواصفات سياره فورد اكسبيديشن 2020 التي شملها عروض نهاية العام والتي تتلخص في الأتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

محرك السيارة بنزين بمعدل استهلاك 11.00 لتر.

السيارة تتميز بدفع خلفي للعجلات.

تدعم السيارة حساسات خلفيه.

يحتوي الموتور علي 6 أسطوانات لتوليد 375 حصان.

تحتوي علي 6 وسائد هوائيه لحماية الأشخاص.

ناقل حركه أوتوماتيكي 10 سرعات من نوع الجير بوكس.

كاميرا خلفيه مدمجه.

تأتي السيارة بمقاس عجلات 18.

تتميز المصابيح الأمامية بإضاءة من نوع ليد.

مميزات فورد اكسبيديشن 2020

اعلن فورد الناغي عن مميزات سياره فورد اكسبيديشن 2020 الجديدة كليا من فود والتي تتلخص في الأتي:

السيارة تدعم نظام تثبيت سرعه ذكي.

فتح السيارة بالري موت ونظام إلي لقفل الأبواب.

مقاعد في الصف الثالث.

زر لتشغيل المحرك مع نظام جميع النوافذ كهربائيه.

مكيف السيارة متعدد المناطق بالسيارة.

اتصال usb ومشغل cd مع 6 مكبرات صوت.

نظام التحذير عن مغادره المسار.

مراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

فرامل مانعه للانزلاق مع نظام دعم المكابح.

تحكم كامل بالمقاعد كهربائيا.

عرض الناغي فورد اكسبيديشن 2020

قامت شركه فورد الناغي علي إطلاق عروض نهاية العام والتي شملت فورد اكسبيديشن 2020 الجديدة وذلك ابتداء من 23 نوفمبر 2020 حتي 31 ديسمبر 2020 ويكون هذا العرض مقدم بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي الذي يتم تعاقد التمويل معه وبعدها يتم تعبئه نموذج السيارة وبعدها يتم التواصل مع المواطن في اقرب وقت، ويمكن الحصول علي سياره فورد اكسبيديشن 2020 الجديدة بقسط شهري 2420 ريال سعودي بدون دفعه أولي مقدمه وتكون فتره السداد علي 60 شهر.