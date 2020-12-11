نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يطلق تعويضات تتعدي المليار ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أعلن عن صرف تعويضات تتخطي المليار ريال سعودي ووصلت كمية عدد المواطنين المستفيدين ليتخطى حاجز عشرة ملايين مستفيد من هذا البرنامج كما صرح عن تفاصيل الدفعة السابعة والثلاثون لهذا الشهر في هذا العام وقد وصلت مبالغ دعم المستفيدين إلي مليار وثمانمائة ريال سعودي وتم إيداع المبالغ للمستفيدين .

حساب المواطن وتفاصيل الدفعة السابعة والثلاثون :-

وصلت مبالغ الدعم لجميع المستحقين في هذه الدفعة إلي مليار وثمانمائة مستفيد حتي الآن . كما تم التصريح بعدد المستفيدين للدفعات السابقة التي وصل عدد المستفيدين منها إلي ثمانية عشر مليون ريال سعودي وسيظل البرنامج يستقبل كل من هو سيكون مستحق . كما وصل عدد المستفيدين والمتابعين لهذا البرنامج إلي عشرة مليون وسبعمائة ألف مواطن . عدد المستفيدين حتي الآن الذين تحصلوا للاستفادة علي الدعم بنسبة تسعة وسبعون بالمائة .

موعد صرف المبالغ والتي يتم صرفها للمستفيدين :-

صرح البرنامج بأن الحساب قام بإيداع مليار وثمانمائة ريال سعودي الذي تم تخصيصه لهذا الشهر وذلك للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم وأيضاً مستقبلياً أذا ما تم ظهور مستحقين لهذا البرنامج .

كما بلغ عدد المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة رقم سبعة وثلاثون إلي عشرة مليون وسبعمائة ألف مواطن ما بين مستفيد وأيضاً متابع لهذا البرنامج .

كما وصلت مبالغ التعويضات في الدفعات السابقة والتي تمت بأثر رجعي للدفعة السابقة إلي حوالي ثمانية عشر مليون ريال سعودي ويتم تقدير مبالغ مالية مستقبلية لمستفيدين آخرين في حالة أستحقاقهم .

وقد وصل الإجمالي لما تم دفعه حتي الآن من البرنامج منذ أنطلاقه إلي أكثر من ستة وثمانون مليار ريال سعودي حتي الآن قابله للزيادة في حالة أن هناك مستحقين آخرين مستقبلياً .

أجمالي المبلغ السابق منها مبلغ ستمائة وثمانية وثلاثون مليون ريال سعودي للتعويضات كانت خاصة بالدفعات السابقة .

حاسبة حساب المواطن وتصريحات المسئولين عنه ومتوسط الدعم للأسرة :-

تم التصريح من قبل المسئول عن هذا البرنامج أن نسبة تسعة وسبعون بالمائة من الذين أستفادوا من هذا البرنامج وحصلوا علي الدعم في الدفعة الحالية وصل متوسط الدعم للأسرة الواحدة ألف وثمانية عشر ريال سعودي . وبلغ عدد مسئولي الأسر إلي أكثر من مليونين مسئول متشكلين بنسبة اثنان وتسعون بالمائة . كما بلغ عدد الذين يتابعون هذا البرنامج إلي عدد تخطي حاجز ثمانية ملايين وأربعمائة مستفيد من البرنامج . كما بلغ عدد المستفيدين المستقلين والذين استوفوا الشروط والمعايير التي تجعلهم يستحقون الصرف إلي أكثر من مائة وتسعون ألف مستفيد وهذا العدد يمثل ثمانية بالمائه من أجمالي عدد المستفيدين . كما وصلت نسبة مسئولي الأسر إلي نسبة ثلاثة وتسعون بالمائه حتي موعد صرف هذه الدفعة . أيضاً وصلت نسبة مسئولات الأسر إلي نسبة سبعة بالمائة حتي موعد صرف هذه الدفعة . نسبة الإناث المستقلات وصلت إلي اثنان وأربعون بالمائه حتي موعد صرف هذه الدفعة .

حساب المواطن يعتبر من البرامج الداعمة بشكل قوي جداً والذي يتخطى حواجز أرقام كبير من عدد المستفيدين الذين يستحقون الدعم من هذا البرنامج وذلك في حالة أستيفاءهم للشروط التي تم التصريح عنها من قبل كما يساهم البرنامج في إتاحة الفرصة أمام كل مستحق لهذا الدعم دون تفرقه وذلك حسب المعايير المنصوص عليها .