خطوات فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين 1442 مع الشروط وأهميته بالتفصيل

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عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين ، ليست صعبة وإنما تتطلب توافر بعض الشروط في المقيم، حتى يتمكن من القيام بتلك الخطوة، وهي تختلف بالطبع عن الشروط والخطوات، التي يتطلبها فتح حساب الراجحي للمواطنين السعوديين، وجدير بالذكر أن مصرف الراجحي؛ واحدًا من أفضل البنوك في السعودية.

خطوات فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين

يقدم مصرف الراجحي لعملائه الكثير والعديد من الخدمات، وكلها خدمات مهمة تميز البنك عن غيره من البنوك الأخرى، خاصة البنوك في السعودية، وذلك لتقديم أفضل ما لديه، للعملاء المقيمين والمواطنين، وأهم ما يقدمه الراجحي لعملائه، هو إمكانية فتح حساب في مصرف الراجحي بالخطوات، وباتباع شروط بنك الراجحي لفتح حساب ادخار.

شروط فتح حساب جاري في بنك الراجحي

يجب أن تتوافر لديك، مجموعة من الشروط التي أقرها مصرف الراجحي ، حتى تتمكن من فتح حساب جاري في بنك الراجحي، وهي كالتالي:

يجب أن يتخطى عمرك ال18 عامًا.

يجب أن تقوم بتسجيل بياناتك في موقع بنك الراجحي الإلكتروني، مع الحرص أن تكون البيانات صحيحة بشكل كامل.

يجب أن تكون مقيمًا في السعودية، وليس خارجها أثناء التقدم بطلب فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

يجب أن تعلم بأن كل بياناتك المسجلة في موقع الراجحي الإلكتروني، هي في أمان تام وسرية.

تأكد من دقة وصحة البيانات الخاصة بك، قم القيام بتفعيل الحساب في بنك الراجحي في السعودية.

فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين 1442

من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، تستطيع فتح حساب جاري للمقيمين في بنك الراجحي السعودية، وذلك كما يلي: قم بالتوجه إلى رابط مصرف الراجحي الرسمي إلكترونيًا. ضع علامة (صح) في الخانة المخصصة للموافقة على الشروط والأحكام من موقع مصرف الراجحي الإلكتروني. سجل بياناتك المطلوبة في الخانات المخصصة لكل منها. أدخل جنسيتك. سجل نوع الهوية. أدخل رقم الإقامة، بشرط أن تكون الإقامة سارية. سجل رقم هاتفك. سجل بريدك الإلكتروني، الذي ترغب في وصول إشعارات بنك الراجحي إليك من خلاله. قم بتحديد دخلك الشهري. قم بتحديد أقصى مبلغ متوقع لإجراء عملية مع بنك الراجحي، في الشهر الواحد. أدخل كود التحقق الذي سيظهر أمامك على الشاشة. سوف تصلك رسالة عبر الهاتف الذي قمت بتسجيله، تؤكد أن الحساب الذي قمت بفتحه، تم تفعيله بنجاح.

يجب عليك التوجه لأقرب فرع مصرف الراجحي، وأكد فتح الحساب واستكمل باقي الإجراء مع خدمة عملاىء بنك الراجحي، وذلك خلال فترة تمتد حتى ثلاثين يومًا.

خدمات بنك الراجحي لعملائه

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات لعملائه، يمكن ذكرها في النقاط التالية: