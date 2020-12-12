نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زواج السعودي من اجنبية الكترونيا بالخطوات الشروط والأوراق المطلوبة 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة زواج السعودي من اجنبية سواء كانت مولودة في المملكة أو مقيمة بها، ليس أمرًا غريبًا وإنما هو أمر شرعي ومتاح لكافة أبناء المملكة من راغبي الزواج من سيدات غير سعوديات لهن شهادة ميلاد في رحاب المملكة العربية السعودية، أو أنهن مقيمات فيها بالفعل، والأمر يتطلب انطباق بعض الشروط للزواج من غير سعودية في المملكة، واستيفاء بعض الأوراق لإتمام الأمر.

زواج السعودي من اجنبية

يمكنك الآن أن تتقدم بنموذج للزواج من أجنبية أو غير سعودية، من خلال القيام بعدد من الخطوات والإجراءات البسيطة،التي تمكنك من التقدم بطلب زواجك، وتختلف متطلبات الزواج من أجنبية الرجوع إلى تقاليد ومتطلبات الإمارة أو المنطقة التي تقيم بها، فكل منها له شروط مختلفة، والتي على الرغم من اختلافها إلا أنها تتشابه في الأوراق الأساسية المطلوبة، والبنود المشترط توافرها لإتمام عقد الزواج.

خدمة زواج السعودي من أجنبية إلكترونيا

تتيح هذه الخدمة للمواطنين الراغبين في الحصول على تصريح بالزواج من امرأة اجنبية مقيمة في المملكة، من تقديم طلبهم من بوابة الإمارة تبعًا للمنطقة التي يقيم فيها الزوج السعودي، ثم متابعة ذلك الطلب من خلال بوابة الإمارة الرسمية إلكترونيًا. وللاستفادة من الخدمة يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلًا في بوابة الإمارة التابع لها.

خطوات الحصول على خدمة الزواج من اجنبية

تسجيل الدخول في بوابة الإمارة. اختر الخدمات الإلكترونية. اختر نوع الزواج من اجنبية مقيمة. اختر خدمة طلب تصريح الزواج. قم بالموافقة على الشروط و األحكام. قم باستكمال بيانات صاحب الطلب . قم باستكمال بيانات المخطوبة. قم بإرفاق الوثائق المطلوبة.

خطوات استخراج تصريح زواج من مقيمة عبر منصة أبشر

سجل الدخول على بوابة وزارة الداخلية أبشر.

اختر الخدمات الإلكترونية.

اختر الإمارة ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات الزواج.

اختر نوع الطلب.

قم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة.

ارسل الطلب. يستغرق تنفيذ الخدمة 90 يومًا، وهي خدمة مجانية تمامًا لكل المواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية، وساعات العمل من 7.30 صباحًا وحتى الساعة 2.30 مساء، وللمزيد من الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بهدف زواج السعودي من اجنبية أو خطوات استخراج تصريح زواج من مقيمة أو مولودة بالمملكة، يمكنك التواصل بإحدى وسيلتين هما: رقم الهاتف الرسمي : 00966125722727

والمراسلة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

شروط زواج السعودي بغير سعودية مولودة بالمملكة

​يجب أن يتراوح سن السعودي ممن يرغب في الزواج من أجنبية من 25 عامًا، ولا يزيد عن 70 عام. يجب ألا يقل عمر المرأة المراد الزواج منها عن 18 عامًا، وفقًا للأوراق الرسمية. يجب تقديم ما يثبت أن المرأة مولودة بالفعل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، مثل شهادة الميلاد على سبيل المثال. يجب أن تكون إقامة المرأة سارية. يجب أن تكون المرأة مسلمة الديانة وتتحدث باللغة العربية. يجب أن يكون الزوج السعودي من مقيمي منطقة الرياض، مع تقديم ما يثبت ذلك بالفعل سواء من خلال عمله، أو شاهد بمنطقته السكنية. يجب ألا يكون الزوج السعودي عاملًا بإحدى الوظائف المشمولة بالمنع. يجب ألا يكون الزوج السعودي متزوجًا بأخرى، وفي حال زواجه بأخرى يجب عليه إحضار تقريرًا طبيًا رسميًا يثبت عجز الزوجة الأولى أو عدم قدرتها على المعاشرة أو مرضها، مع ترجمة التقرير بوضوح. إذا كان الزوج السعودي مطلقًا بالفعل، يجب عليه أن ينتظر 6 أشهر من تاريخ الطلاق. يجب أن يكون للمرأة ولي أمر، ويحضر بنفسه لملء نموذج طلب زواج سعودي من أجنبية، وذلك أمام الموظف المختص وبتوقيعه.

الأوراق المطلوبة بهدف الزواج من غير سعودية مولودة بالمملكة

يجب تقديم صورة من الهوية الوطنية في حال كان السعودي أعزبًا. يجب تقديم سجل الأسرة في حال كان الراغب بالزواج متزوجًا أو منفصلًا عن زواج سابق. يجب تقديم سجل برنت من الأحوال المدنية. يجب تقديم تعريف من جهة العمل شاملًا؛ عنوان مقر العمل، ومسمى الزوج الوظيفي في عمله، ومرتبته بالعمل، ومقدار الراتب. إذا كان الزوج موظفًا بأحد القطاعات الأهلية، يجب عليه إحضار برنت من التأمينات الاجتماعية. إذا كان راغب الزواج مازال طالبًا، يجب عليه إحضار تعريفًا له من جهة الدراسة. إذا كان راغب الزواج يعمل لحسابه الشحصيأو عاطلًا عن العمل، فيجب عليه أن يحضر برنت من مؤسسة التقاعد، وأخرى من التأمينات الاجتماعية، بما يثبت أنه غير مسجلًا لدى أحد منهما، ومشهدًا آـخر بأنه لا يعمل من الشرطة أو العمدة بمنطقته. إذا كان راغب الزواج متزوجًا يجب عليه إحضار التقرير الطبي المترجم (مكتوبًا بالشروط أعلاه). إذا كان راغب الزواج مطلقًا، يجب عليه أن يتقدم بصك إثبات الطلاق. يجب إحضار أصل الهوية الوطنية للمرأة لمطابقتها مع الصورة، وإذا كانت أجنبية غير مولودة بالسعودية يجب إحضار برنت من الجوازات لها. يجب إحضار صورتين من جواز السفر والإقامة للمرأة على أن تكون سارية. يجب إحضار إثبات لولي أمر المرأة، وصلة القرابة لها إذا كان غير والدها، على أن تكون مختومة رسميًا. يجب إحضار صورة من صك طلاق المرأة، في حال كونها مطلقة من قبل.

وجدير بالذكر هنا؛ أنه يشترط إحضار كل تلك الأوراق بنفس الترتيب، وفي حال قبول الطلب واستيفاء الشروط المذكورة، يمكن أن يحضر الزوج السعودي من راغبي الزواج بأجنبية، ومعه الأصول لتلك الأوراق للمطابقة، وتعبئة نموذج طلب زواج سعودي من أجنبية.

إجراءات تصديق عقد زواج السعودي من أجنبية

يجب أولًا التأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لإتمام عقد الزواج.

يمكن الآن التوجه نحو الإمارة المقيم فيها الزوج السعودي، ثم طلب الحصول على موافقة الزواج من أجنبية.

يمكنك استخراج تصريح زواج من مقيمة في بعض الإمارات الكترونيا عبر منصة أبشر، بدخول لاحساب لخاص بك، ثم اختيار الإمارة، ثم اختيار خدمات الزواج، وتعبئة البيانات المطلوبة ثم رفع طلبك.

عند حصولك على موافقة الإمارة التابع لها على طلب زواجك من أجنبية مقيمة بالسعودية، يجب عليك الذهاب إلى السفارة التابع لها المرأة، ثم استكمال الأوراق المطلوبة واستخراج بعض الأوراق والمستندات والإقامة للمرأة إن تطلب الأمر ذلك.

وينتهي الأمر باستكمال طلبك من خلال توثيق عقد زواج السعودي من مقيمة أجنبية، من الإمارة التي يتبعها الزوج، وذلك عن طريق تقديم كل المستندات اللازمة للإمارة، ويمكن أيضًا أن تنتهي من تلك الخطوة إلكترونيًا، حتى توفر بعض الإمارات تلك الخدمة.