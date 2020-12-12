نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وأخبار سارة تسليم الفلل الجاهزة في 11 مشروع ب 8 أماكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر برنامج سكني من أهم البرامج التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية حيث تهتم بوحدات وفلل مجهزة على أكمل وجه حيث قام برنامج سكني التابع للوزارة بتسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية من ضمن جهود البرنامج بهدف توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المختلفة من أجل تلبية رغبات المواطنين، بحيث تم تسليم خلال شهر نوفمبر الماضي حوالي 11 مشروع في مناطق مختلفة وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

حيث قام برنامج سكني بالتوضيح في بيان له اليوم إنه خلال الشهر الماضي قام بتسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (شقراء والعيينة) في منطقة الرياض ومشروع إسكان الخرمة في منطقة مكة المكرمة ومشروع إسكان عنيزة في منطقة القصيم، وكل هذا بالإضافة الى مشاريع (الخبر وحفر الباطن والأحساء) في منطقة الشرقية ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل ومشروع إسكان القريات في منطقة الجوف ومشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

تخطيط برنامج سكني للوحدات السكنية “الفلل”

حيث قام برنامج سكني بتوزيع عدد من المشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة والتي قد تبلغ 42 مشروع بحيث توفر حوالي 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” والتي تصل مساحتها إلي 500 متر للفيلا الواحدة والتي تتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، وهذا بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال كما انها تقوم بضم العديد من المساجد والجوامع وهذا يعتبر علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عن طريق رابط الموقع الإلكتروني.

حيث يذكر برنامج سكني بأنه قد تجاوز مستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف اسرة سعودية خلال 10 أشهر كما انه يسعى لتمكين الأسر من استلام مساكنهم وهذا يتم من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم، بحيث تتناسب مع قدراتهم والتي تشمل شراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية من ضمن المخططات التي يطلقها “سكني ” كأحد برامج رؤية المملكة 2030.