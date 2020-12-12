إيران تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم

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أحمد جودة - القاهرة - مصادر إيرانية: السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم بعد اتهامه بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة

وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية، في وقت سابق، حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم، حسبما أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.

واتهمت السلطات القضائية، مدير قناة "آمد نيوز"، بتأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد استدراجه من فرنسا، وإلقاء القبض عليه في العراق العام الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة عبر موقع للقضاء على الإنترنت، قال المتحدث باسم القضاء،: "نعم، المحكمة العليا أيدت الحكم الذي أصدرته محكمة الثورة في هذه القضية".