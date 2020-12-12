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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1442، أُتيح النظام داخل المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين فرصة عظيمة، وهذه الفرصة تتمثل في إمكانية تقديم طلب رسمى للتواصل مع الديوان الملكي السعودي، حتي يتمكنوا من الحصول على بعض الخدمات التي من الممكن أن يوفرها الديوان لهم، والتي من أهمها المساعدة بالمال، أو سداد دين، أو علاج بالخارج، والكثير غير هذا.

الارقام الخاصة بالديوان الملكي السعودي

الرقم الخاص بالديوان الملكي داخل السعودية 8004000000، بينما الرقم الموحد الخاص بخارج السعودية 920030003.

فلقد تم إتاحة رقم خاص بالديوان الملكي لولي العهد محمد بن سلمان وهو رقم محاني تماماً، حيث يتيح الفرصة أمام جميع المواطنين الموجودين في كل انحاء السعودية الإتصال بهذا الديوان في الاوقات التى تم تحديدها.

كما تم توفير أيضاً رقم أخر مخصص للأشخاص المتواجدين في أماكن أخري، خارج المملكة العربية السعودية، وهذا من أجل التواصل مع الديوان الملكي، والتغلب على جميع العقابات التي قد يتعرضون إليها في البلاد الأخرى.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القرض

حتي يتم الإعفاء من القرض يجب أن تتوافر بعض الأوراق، والتي يجب أن يتم إرفاقها مع الخطاب، وتتمثل هذه الأوراق في :

صورة البطاقة الشخصية الخاصة بالشخص صاحب القرض.

صورة واحدة خاصة بتقرير طبي يوضح الحالة الصحية لصاحب القرض، ويتم الحصول عليه من أي مشتشفي حكومي.

البطاقة التي تخص العائلة.

تقديم نموذج شامل المعلومات الخاصة بطلب الإعفاء من القرض.

نقديم بيان يعبر عن الحالة الإجتماعية التي تعبر عن صاحب القرض.

البوابة الإلكترونية التي تخص التواصل مع الديوان الملكي

لقد قام الديوان الملكي بتوفير موقعا مميزاً من أجل تيسير عملية المتابعة مع المواطنيين، ومعرفة الشكاوي والطلبات الذىن يرغبون بها، ويتم هذا بدون دفع أى تكلفة و بدون بذل أي مجهود بدني والذهاب إلى المكان المخصص بالديوان الملكي.