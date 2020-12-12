نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون كفيل يصل لـ2 مليون ريال تسهيلات السداد إمكانية تأجيل الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارة بدون كفيل من بنك البلاد ميسر يضم مزايا عديدة ضمن برامج التمويل الشخصي والحلول المالية في صورة خدمات تساعد المواطنين فيما يوفر البنك تلك البرامج للسعوديين والمقيمين بحيث يستفيد كلاهما من العروض المقدمة سواء إن كانت قرض شخصي أو قرض سيارة من وكلاء معتمدين يقدم كلا منهم المزايا الخاصة به بالأسعار ومنهم تمويل بدون رسوم إدارية ودون دفع مقدم لتيسير الأمر بشكل أكثر على من يرغب في الحصول على سيارة حديثة، وذلك بشروط بسيطة و براتب يبدأ من 3000 ريال سعودي متاح للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، كما يمكن تقديم طلب شراء سيارة بالتقسيط عبر الموقع الإلكتروني، وفي حالة التعرقل في أي شيء أو الاستفسار عن نوع القرض الذي يناسبك أو معرفة القسط الشهري يمكن الاتصال عبر رقم 920001002. مزايا تمويل سيارة بدون كفيل قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل سيارة بدون كفيل للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين القطاع الحكومي والخاص والعسكري.

يصل قيمة القرض حتى 2 مليون ريال.

تقسيط حتى 60 شهراً.

متاح للعميل وفق حده الائتماني.

تمويل بدون دفع مقدم.

إمكانية تأجيل الأقساط كـ قسط واحد من كل عام.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي.

يمكن للعميل السداد المبكر وذلك بحسب نظام مؤسسة النقد.

لا يشترط أن يكون الراتب كبير. شروط الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

فتح حساب جاري في بنك البلاد.

لابد أن يكون العميل على رأس عمل في القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة من ضمن المعتمدة لدى البنك.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين 3.500 ريال.

لابد من تحويل الراتب على البنك. الرسوم الإدارية بنسبة 1% فيما لا تتجاوز 5000 ريال كحد أقصى من مبلغ التمويل. طريقة تقديم طلب تمويل سيارة بدون كفيل بنك البلاد تعبئة نموذج الطلب عبر موقع www.bankalbilad.com.

اختر تمويل سيارتي ومنها اضغط على (تقدم بطلبك الآن). المستندات والأوراق المطلوبة:- صورة من بطاقة الهوية / الإقامة كلاهما تكون (سارية المفعول).

تعريف من جهة العمل يتضمن المسمى الوظيفي وتاريخ التعيين والراتب الشهري.

خطاب معتمد من العمل بتحويل الراتب على البنك.

نموذج عرض سعر السيارة التي تريدها.

بالنسبة للقطاع العسكري إحضار صورة من بطاقة العمل. *التمويل شامل ضريبة القيمة المضافة.

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