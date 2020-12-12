نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل ، يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن أفضل بنوك للتمويل ، لأن هذا النوع من التمويلات تقدم من البنوك لمساعدة الأشخاص الغير قادرة والأسر محدودة الدخل من عمل مشاريع صغيرة تساعدهم على مواجهة ضغوط الحياة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وتساعدهم على الحصول على حياة كريمة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على قرض بدون تحويل راتب دون كفيل من مصرف الراجحي وشروط الحصول عليه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل

تقدم الكثير من البنوك والشركات هذا النوع من التمويلات لمساعدة الشباب اللذين لا يمتلكون المال الكافي لعمل مشروع يجعل لهم دخل شهري ثابت، ولكي يساعدهم على تحقيق أهدافهم وأحلامهم، ومن ضمن البنوك الذي تقدم قرض بدون كفيل والكثير من الخدمات الأخري في المملكة العربية السعودية هو بنك الراجحي، كما يمكنك الحصول على هذا التمويل بعد توافر الشروط التي وضعها البنك .

شروط الحصول على تمويل من بنك الراجحي

يجب على المتقدم بطلب التمويل أن لا يقل عمرة عن خمسه وعشرون عام، ولا يزيد عمره عن خمسه وخمسون عاما من تاريخ سداد أخر قسط قرض مستحق للبنك .

من الممكن الحصول على القرض للأشخاص السعوديين الجنسية والغير سعوديين الجنسية .

يجب أن يكون راتب المتقدم بالطلب لا يقل عن 2000 ريال سعودي .

خطوات التقديم للحصول على تمويل من مصرف الراجحي

أولا قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي الرسمي عن طريق الأنترنت .

الرسمي عن طريق الأنترنت . قم بتقديم صورة من بطاقة الهوية الخاص بك وهذا بالنسبة للأشخاص السعوديين الجنسية، إما بالنسبة للأشخاص المقيمين يقوموا بتقديم صورة الإقامة .

قم بتقديم صورة من الشهادة التي حصلت عليها .

قم بتقديم خطاب من مكان عملك يوجد به بيانات عن الراتب الشهري ومسمي الوظيفة التي تعمل بها .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية وشروط وخطوات الحصول على التمويل .