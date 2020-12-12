نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللائحة الجديدة للمخالفات البلدية للمحلات التجارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللائحة الجديدة للمخالفات البلدية، قام مجلس الوزراء بالسعودية أمس بتحديد قائمة جديدة بها بعض القوانين للمخالفات البلدية وجاءت تلك الائحة شاملةً لحوالي 18 مادة، وهي تضمن جميع المخالفات التي قد تتم في الدولة ونوضحها لكم في مقالنا.

لائحة المخالفات البلدية

تم وضع تلك القائمة حتى يتم التعرف على قيمة الغرامة المالية لمرتكبي المخالفات سواء مخالفات المنشآت التجارية أو مخالفات المركبات الآلية ومنها: