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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللائحة الجديدة للمخالفات البلدية للمحلات التجارية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اللائحة الجديدة للمخالفات البلدية، قام مجلس الوزراء بالسعودية أمس بتحديد قائمة جديدة بها بعض القوانين للمخالفات البلدية وجاءت تلك الائحة شاملةً لحوالي 18 مادة، وهي تضمن جميع المخالفات التي قد تتم في الدولة ونوضحها لكم في مقالنا.
لائحة المخالفات البلدية
تم وضع تلك القائمة حتى يتم التعرف على قيمة الغرامة المالية لمرتكبي المخالفات سواء مخالفات المنشآت التجارية أو مخالفات المركبات الآلية ومنها:
- قيمة الغرامة لن تتعدى 500000 ريال سعودي، وفي حالة كانت المخالفة كبيرة قد تصل إلى 1000000 ريال سعودي.
- يمكن مضاعفة قيمة الغرامة المالية عند تكرار المخالفة من جديد.
- وفقًا لما أقره رئيس الوزراء فإنه يمكن رفع قيمة الحد الأعلى للغرامة بعد الاتفاق مع وزير المالية.
- إذا قام المحل أو المنشأة التجارية بتكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة وإغلاقه لمدة أسبوعين.
- في حالة كانت المخالفة مخالفة بلدية كبيرة قد يتم إلغاء الترخيص للمحل والتوقف عن مزاولة نشاطه لمدة تصل لسنتين.
- وكذلك إزالة المبنى المخالف وتم إقامته بدون ترخيص، وعقوبة تصل حتى 1000000 ريال سعودي.
- في حالة ركن المركبة أو السيارة في مكان ما لمدة تصل لسبعة أيام في ساحة عامة أو مكان عام ولم يعد لاستلامها، يحق للبلدية أن تتصرف فيها كما تشاء وفقًا لقرارات اللائحة البلدية الجديدة.
- على الموظفين في البلدية أو الأمانة تسجيل المخالفات في محاضر واثباتها وفقًا للقرارات التنفيذية.
- يمكن للشخص المخالف أن يقدم دعوة تظلمية للهيئة المختصة في حق المخالفة المنسوبة إليه.
- لا يجب إتلاف المواد المستخدمة في ضبط المخالفة إلا عند إثبات عدم صالحيتها.
- كما أن الوزارة أوضحت أن لأي شخص يقوم بالتبليغ عن مخالفة ما بأي مكان أو منشأة، له الحق في الحصول على 25٪ من قيمة الغرامة المالية المفروضة على المكان.
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