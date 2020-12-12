منيو مطعم الرومانسية بالرياض والتواصل معه

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عمر شويل - جدة منيو مطعم الرومانسية بالرياض، يتميز مطعم الرومانسية بتقديم العديد من وجبات الطعام المختلفة التي تناسب الكبار والصغار، كما أنه مكان مناسبة لحضور العائلات وهناك قسم خاص للأطفال به، وللمطعم العديد من الفروع في السعودية، ويمكن التواصل معه لطلب الطعام للمنزل ليصل في أسرع وقت.

فروع مطعم الرومانسية بالسعودية

بالدار البيضاء في شارع محمد رشيد رضا.

في البديعة بحي البديعة مخرج رقم 28.

على طريق الثمامة في الرياض.

بالنسيم في شارع سعد بن أبي وقاص.

في العقيق على طريق الملك فهد الفرعي.

بالروابي في شارع الزبير بن العوام.

في الياسمين بشارع الياسمين.

بالعارض على طريق الملك فهد.

في المصيف على طريق الملك عبد العزيز.

بالسويدي على الطريق الدائري الجنوبي بشبرا.

فرع الجزيرة في الجزيرة.

فرع الشفا في حي الشفا بتقاطع شارع المدارس.

بالعزيزية على الطريق الدائري الجنوبي.

في اليرموك على طريق الدمام الفرعي.

بفرع لبن في الشفا ظهرة لبن.

التواصل مع مطعم الرومانسية

يمكن الاتصال على رقم 0532222067 أو على رقم 0500047352.

أو من خلال زيارة الموقع الرسمي لمطعم الرومانسية سواء على الفيس بوك أو التويتر أو الانستجرام.

منيو مطعم الرومانسية بالرياض

وجبة المشاركة تناسب عدد 3 و 5 و 7 أفراد، وسعرها من 46 حتى 64 ريال. اللحوم، مثل تيس مندي أو تيس مدفون سعره من 246 حتى 1000 ريال، وكذلك الكباب واللحوم المشوية ولحم الحاشي ولحم الديرة. الدجاج مثل المقلوبة والمندي والدجاج المدفون والحراق والمكبوسة والمظبي. والمثلوثة سواء إذا كانت للحوم التيس كاملًا أو نفرًا، أو بنصف دجاجة أو دجاجة. والشوربات اللذيذة المميزة مثل شوربة الخضار أو العدس أو صوص الدجاج. والسلطات مثل الفتوش والتبولة والسلطة الخضراء وسلطة الزيتون. والمقبلات مثل بابا غنوج، وورق عنب، والحمص. المعجنات مثل اللازانيا والكبة والسمبوسة. الحلويات منها الجيلي وطبق الكنافة، والكاستر، وأم علي، والكريم كراميل. والعديد من أنواع المشروبات.

يتميز المطعم قدرته على تقديم بوفيهات طعام كبيرة مفتوحة لأي مناسبة، وتكون شاملة الطعام الرئيسي والمقبلات والحلويات والأكلات الغربية والشرقية.