نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع مطعم ورقم المكي بالرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم المكي بالرياض، يعد مطعم المكي من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم المكي يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض وتم افتتاح المطعم منذ 25 عام، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة. منيو مطعم المكي ركن اللحوم سعر ربع التيس المندي أو المظبي أو المدفون مع الأرز الشعبي حضرمي 252 ريال سعودي.

سعر نصف التيس المندي أو المظبي أو المدفون مع الأرز الشعبي حضرمي 504 ريال سعودي.

سعر التيس الكامل من المندي أو المظبي أو المدفون مع الأرز الشعبي حضرمي 1008 ريال سعودي.

سعر نفر التيس المندي أو المظبي أو المدفون مع الأرز الشعبي حضرمي 63 ريال سعودي.

سعر نفر حاشي مكموت بالإضافة إلى أرز شعبي أو أرز حضرمي هو 52.5 ريال سعودي.

سعر نفر حاشي مضغوط 52.5 ريال سعودي.

سعر نفر حاشي مكموت بالإضافة إلى أرز مندي أو أرز بشاور حراق هو 55.65 ريال سعودي.

سعر نفر حاشي مكموت مثلوثة هو 55.65 ريال سعودي. ركن الدجاج سعر حبة دجاج سادة مظبي أو شواية أو مندي أو مدفون أو فحم هو 23.1 ريال سعودي.

سعر حبة دجاج مدفون هو 35.7 ريال سعودي.

سعر نصف حبة دجاج مضغوط هو 17.85 ريال سعودي.

سعر حبة دجاج مظبي بالإضافة إلى أرز شعبي حضرمي هو 31.5 ريال سعودي.

سعر نص دجاج مظبي بالإضافة إلى أرز شعبي حضرمي 17.75 ريال سعودي.

سعر حبة دجاج مقلوبة هو 37.8 ريال سعودي.

سعر نصف حبة مقلوبة هو 19.8 ريال سعودي.

سعر حبة دجاج مدفون بالإضافة إلى أرز شعبي حضرمي هو 31.5 ريال سعودي. ركن التيوس سعر تيس مندي أو مدفون أو مظبي هو 1092 ريال سعودي.

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