نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع مطعم كافونيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم كافونيه، يعد مطعم كافونيه من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل جميع أصناف الطعام، مطعم كافونيه يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض، يتم العمل في هذا المطعم طوال الأسبوع، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة. منيو مطعم كافونيه ركن السندوتشات سعر ساندوتش الدجاج بالبيستو هو 41 ريال سعودي.

سعر كلوب ساندوتش هو 30 ريال سعودي.

سعر بيف راب أو تشيكن راب هو 34 أو 38 ريال سعودي.

سعر ايسترن حلومي هو 35 ريال سعودي.

سعر كافونيه برجر دجاج، كافونيه برجر لحم هو 42 ريال سعودي.

سعر الفل فلافل هو 42 ريال سعودي.

سعر ساندوتش الدجاج بالافوكادو هو 43 ريال سعودي. ركن الأطباق الرئيسية سعر ستراغنوف هو 88 ريال سعودي.

سعر ماجستيي روبستر هو 173 ريال سعودي.

سعر سالمون جريل هو 93 ريال سعودي.

سعر ريزوتو شمندر أو ريزوتو مشروم أو ريزوتو زعفران هو 64 ريال سعودي.

سعر بيف ميلت هو 125 ريال سعودي.

سعر مشروم ستيك هو 115 ريال سعودي.

سعر ريش الغنم هو 153 ريال سعودي.

سعر باينبل تشيكن هو 56 ريال سعودي.

سعر فرايد رايز هو 73 ريال سعودي.

سعر تشيكن كاسترو هو 85 ريال سعودي.

سعر ذا ايبيك شورت ريب هو 135 ريال سعودي.

سعر شريمب ترينيتي هو 85 ريال سعودي. ركن الباستا سعر بيني باستا هو 33 ريال سعودي.

سعر فيتوتشيني هو 46 ريال سعودي.

سعر بيني باستا هو 33 ريال سعودي.

سعر نودلز هو 29 ريال سعودي.

سعر بيني كالاماري هو 53 ريال سعودي.

سعر لازانيا هو 46 ريال سعودي. ركن السوشي سعر كاليفورنيا رول أربعة قطع 34 ريال سعودي.

سعر فيلادلفيا رول أربعة قطع هو 32 ريال سعودي.

سعر سويت ليدي رول أربعة قطع 37 ريال سعودي.

سعر كتربلر رول أربعة قطع هو 36 ريال سعودي.

سعر انمي رول أربعة قطع هو 30 ريال سعودي.

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