نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي المدعوم 1442 تعرف على نموذج الطلب وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي المدعوم احصل الآن على اكبر تمويل عقاري من البنك الأهلي لمنتج وحدة تحت الإنشاء حيث يشمل على جميع المنتجات التمويل العقاري، وأيضا جميع منتجات التمويلية متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون معدل النسبة السنوية 5.21% يحتسب على مبلغ 590.000 ريال سعودي لمدة 10 سنوات فقط للمستفيدي صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان.

حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي

تعرف على شروط شراء بيت عن طريق البنك الأهلي، يوفر البنك الأهلي العديد من المنتجات والوحدات والخاصيات التمويلية لكى تناسب جميع المقدمين في البنك الأهلي NCB، مثل: (خاصية ضمان التمويل العقاري و منتج النقد مقابل العقار- والوحدات الجاهزة من السوق- ومنتج وحدة تحت الإنشاء- ومنتج تمويل البناء الذاتي- وأيضا يوجد وحدات الجاهزة من وزارة الإسكان- وخاصية الرهن الميسر- وتحسين برنامج المتقاعدين) وغيرها من الخدمات الأخري تعرف الآن عليها من حيث التعريف ونوع التمويل والشروط والية العمل خاصية ضمان التمويل.

نموذج طلب التمويل المدعوم

أولا الدخول على نموذج طلب التمويل المدعوم.

كل ما تحتاج هو كتابة الاسم كاملا.

ثم أدخال رقم الهوية الوطنية.

وإدخال رقم الجوال الخاص بك.

ثم الضغط على كلمه حفظ.

تمويل الأهلي العقاري

يعلن البنك الأهلي عروض مميزة جدا للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تمويل عقاري، وهى

أعفاء العميل من الرسوم التقييم والرسوم الإدارية حتى اخر شهر ديسمبر 2020.

وأيضا أعفاء دفع ضريبة التصرفات العقارية لمسكنك الأول حيث لا يزيد سعر الشراء عن مليون ريال سعودي.

وأعفاء العميل من المديونية في حالة العجز الكلى أو في حالة والوفاة.

توفير خدمة تفعيل خدمة الاحتساب المبدئي وترميز حسابات الرواتب وتحديث البيانات من خلال الهاتف المصرفي.

خطوات تسجيل في حاسبة تمويل المنزل