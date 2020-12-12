يضم مساراً للتعليم الذكي.. توقيع عقد لإنشاء مجمع مدارس بالمدينة بطاقة 3 آلاف طالب وطالبة

بلادي – متابعات :
وقع أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي عقدًا استثماريًا جديدًا لإنشاء مجمع مدارس يضم عدة مسارات، من بينها التعليم الذكي، (STEM).
وقالت الأمانة إنه تم التوقيع على إنشاء مجمع “مدارس رواد الإبداع الأهلية” بشرق المدينة، حيث سيشمل إلى جانب التعليم الذكي، مسارات تحفيظ القرآن الكريم، والدبلوم الأمريكي، بالإضافة للمسار الأهلي والعالمي.
وأبانت أن المجمع سيُقام على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة.
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