يضم مساراً للتعليم الذكي.. توقيع عقد لإنشاء مجمع مدارس بالمدينة بطاقة 3 آلاف طالب وطالبة

بلادي – متابعات :

وقع أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي عقدًا ‏استثماريًا جديدًا لإنشاء مجمع مدارس يضم عدة مسارات، من بينها التعليم الذكي،‎ (STEM).‏

وقالت الأمانة إنه تم التوقيع على إنشاء مجمع “مدارس رواد الإبداع ‏الأهلية” بشرق‎ ‎المدينة، حيث سيشمل إلى جانب التعليم الذكي،‎ مسارات تحفيظ ‏القرآن الكريم، والدبلوم الأمريكي، بالإضافة للمسار الأهلي ‏والعالمي.‏

وأبانت أن المجمع سيُقام على مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة.