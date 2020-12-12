الشيخ السلمي يوضح حكم قول الأم لولدها “حسبي الله عليك” – فيديو

بلادي – متابعات :
حذر أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، من قول الأم لولدها إذا أخطأ “حسبي الله عليك”، مبينا أنها قد تندم لقولها هذا.
وأوضح الشيخ السلمي خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على “قناة الرسالة”؛ أن القول للشخص “حسبنا الله عليك”، يعتبر دعاءً عليه.
وأشار إلى حديث النبي ﷺ: “لا تَدعُوا عَلى أَنْفُسِكُم، وَلا تدْعُوا عَلى أَولادِكُم، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُم، لا تُوافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسأَلُ فِيهَا عَطاءً، فيَسْتَجيبَ لَكُم”.
وأضاف أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على أولاده أو على نفسه أو ماله، لافتا إلى أن بعض النساء اعتدن على قول “عساي أفقد عيالي”، مبينا أن هذا القول لا يجوز وفيه أذى لأولادها.
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