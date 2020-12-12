بلادي – متابعات :
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، الفرق بين درجة الحرارة المعلنة في الإعلام وبين درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان؛ والتي تكون أقل من المعلنة.
وأبان المسند أن درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان هي الأهم، موضحا أن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين، هما: درجة الحرارة وسرعة الرياح، أو درجتي الحرارة والرطوبة النسبية.
وأضاف أنه عندما تكون درجة الحرارة صفراً مئوياً، وسرعة الرياح 10كم في الساعة، فإن درجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الإنسان هي تحت الصفر بثلاث درجات وليست صفراً مئوياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المسند” يوضح الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة.. وهذه العوامل تؤثر في الشعور بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.