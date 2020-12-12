“المسند” يوضح الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة.. وهذه العوامل تؤثر في الشعور بها

بلادي – متابعات :

أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، الفرق بين درجة الحرارة المعلنة في الإعلام وبين درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان؛ والتي تكون أقل من المعلنة.

وأبان المسند أن درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان هي الأهم، موضحا أن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين، هما: درجة الحرارة وسرعة الرياح، أو درجتي الحرارة والرطوبة النسبية.

وأضاف أنه عندما تكون درجة الحرارة صفراً مئوياً، وسرعة الرياح 10كم في الساعة، فإن درجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها الإنسان هي تحت الصفر بثلاث درجات وليست صفراً مئوياً.