استخدام تصاميم بدون إذن يُكلِّف مؤسسة مبلغ 148 ألف ريال

بلادي – الرياض : كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قضية انتهاك حقوق ملكية ارتكبتها مؤسسة من خلال اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى واستخدامها دون الحصول على إذن بذلك. وقال الهيئة إن المخالفة كلفت المؤسسة المعتدية مبلغ 148 ألف ريال، إلى جانب مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها. وأبانت أن المبلغ عبارة غرامة على المؤسسة، بمبلغ 89 ألف ريال، وتعويض للشركة صاحبة التصاميم بمبلغ 59 ألف ريال.

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