تعرف على توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

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بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل إصابة 166 جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 239 حالة تعافي .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 359749 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 350347 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6036 حالة وفاة .
وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .
وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :
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