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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد اختبارات الفصل الأول 1442 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يكثر في هذه الأوقات السؤال عن موعد اختبارات الفصل الأول 1442 في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث في هذا الوقت الطلبة والمعلمين عن تفاصيل اختبارات الترم الأول في المملكة، ويأتي ذلك مع اقتراب بداية الاختبارات للمراحل التعليمية، وقد أشارت وزارة التعليم إلى أن الاختبارات ستكون الكترونية لمعظم الطلبة، باستثناء من يتلقى تعليمه على قنوات عين، حيث من المتوقع أن يكون إجراء اختبارات الفصل الأول حضوريا لهم مع توفر العديد من الشروط والتي ينبغي أن يتم تطبيقها لعمل الاختبارات حضوريا، وبحسب وزارة التعليم فإن غالبية الطلبة سيقومون بتأدية الاختبارات إما عبر منصة مدرستي أو عبر منصة التميز الالكترونية.
موعد اختبارات الفصل الأول 1442 جميع المراحل التعليمية
تداول العديد من الطلاب عن خبر تأجيل أو إلغاء اختبار الفصل الدراسي الأول للسنة الهجرية 1442، وقد نفى مسؤولون في وزاراة التعليم هذا الخبر ودعوا إلى الحصول على المعلومات من موقع وزارة التعليم الرسمي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حسابها الرسمي، كما أنها أكدت على التقيد في التقويم التفصيلي الدراسي التي قامت بنشره بداية العام الهجري 1442.
ما هو توقيت بداية اختبار الفصل الأول عن بعد
سيشهد طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بداية الاختبارات الإلكترونية، وسيكون توقيت بداية أول اختبار بحسب وزارة التعليم السعودية الخامس من شهر جمادى الأول من سنة 1442، والذي يصادف تاريخه على التاريخ الميلادي يوم 20 ديسمبر 2020، وقد بقي للاختبار ثمانية أيام فقط، على أن يصادف يوم الأحد المقبل، وبالنسبة لإجازة منتصف السنة الدراسية سيكون تاريخها يوم السادس عشر من شهر جمادى الأول وعلى الميلادي 31 كانون الأول ديسمبر أي في نهاية السنة الميلادية وتبقى لهذا الحدث 20 يوما فقط، وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني في الرابع من شهر جمادى الآخر وبذلك تستمر العطلة ثمانية عشر يوم وتنتهي في السابع عشر من يناير 2021 على التاريخ الميلادي.
جدول التقويم الدراسي بالسعودية
- بعد استئناف بداية الفصل الثاني سيستمر التعليم حتى إجازة عيد الفطر والذي يصادف يوم السابع عشر من شهر رمضان، وتستمر حتى السادس من شهر شوال وبذلك تصادف يوم التاسع والعشرين من شهر نيسان 2021 وتنتهي يوم الثامن عشر من شهر أيار 2021
- موعد عودة الدراسة بعد عيد الفطر يبدأ السادس من شهر شوال أي في الثامن عشر من شهر أيار كما ذكرنا سابقا
- ستبدأ اختبارات الفصل الثاني 1442 يوم الحادي عشر من شهر شوال أي بالتاريخ الميلادي في 23 أيار 2021
- ستنتهي الاختبارات و تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 1442 يوم الثاني والعشرين من شهر شوال الموافق ميلاديا الثالث من شهر حزيران 2021.
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