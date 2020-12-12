نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 200 ألف ريال بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة على الرغم من توافر العديد من الجهات التي تقدم العديد من الحلول التمويلية في المملكة العربية السعودية، متمثلة في البنوك، وشركات التمويل المختلفة، إلا أن فئة المقيمين في المملكة العربية السعودية من الصعب أن توفر لهم هذه الشركات أو البنوك، حدمة الحصول على تمويل شخصي، وهذا ما وفره البنك السعودي للاستثمار، حيث يوفر البنك إمكانية حصول المقيم على مبلغ مالي وفق بعض الضوابط والشروط.

البنك السعودي للاستثمار يقدم العديد من الحلول التمويلية المختلفة، سواء للمواطنين السعوديين، أو العمالة الوافدة والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من أبرز الخدمات التي يقدمها خدمة تمويل شخصي، تمويل المتقاعدين، تمويل مرابحة السيارات، تمويل مرابحة الأسهم، تمويل أرزاق، تمويل لسداد المديونية، ويمكن أيضاً للعميل الحصول على تمويل إضافي، وتختلف الشروط من منتج لآخر بحسب السياسة المعمول بها في البنك.

من أهم خصائص ومميزات تمويل المقيمين لدى البنك السعودي للاستثمار، أن التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويمكن للعميل الحصول عل إعادة تمويل بعد سداد النسبة المطلوبة، كما يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي بعد زيارة راتبه الشهري، وفي حالة الوفاة لا قدر الله يتم إعفاء العميل من المديونية بشكل كامل، وفي حل اكتمال كافة الأوراق والمستندات يمكن للعميل الحصول على التمويل في نفس اليوم، ومن أهم المزايا أنه لا حاجة لوجود كفيل، علماً أن مبلغ التمويل يبدأ من 50.000 ريال وحتى 200.000 ريال سعودي.

سواء كنت ترغب في دفع كافة المصروفات الدراسية لأبناءك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، أو ترغب في شراء أو تجديد سيارتك الخاصة، أو تخطط للحصول على مبلغ مالي إضافي لمساعدتك على إنجاز الكثير من المتطلبات الشخصية، قام بنك السعودي للاستثمار بتوفير منتج تمويلي يناسب إمكانياتك المادية، وبفترة سداد تصل حتى 60 شهر، مع إمكانية تحويل المديونية من بنك آخر إلى البنك السعودي للاستثمار.

شروط الحصول على تمويل المقيمين

التمويل متاح للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

الراتب الأساسي الشهري للعميل لا يقل عن 10.000 ريال.

يجب أن يكون الحد الأدنى للعميل على رأس العمل سنة واحدة على الأقل.

عمر العميل يجب أن يكون 23 إلى 60 عاماً للرجال والنساء.

أن يكون العميل موظفاً على رأس العمل لدى الجهات المعتمدة من قبل البنك السعودي للاستثمار.

التقديم على تمويل المقيمين

أتاح البنك السعودي للاستثمار خدمة التقديم الإلكتروني على تمويل المقيمين، على مبلغ يبدأ من 50.000 ريال وحتى 200.000 ريال سعودي، وذلك عبر التوجه إلى رابط تمويل شخصي للمقيمين، علماً أن هناك اختيار في حال إن كنت عميلاً في البنك، خيار آخر لمن لا يملك حساب بنكي لدى البنك السعودي للاستثمار، ويجب أن يكون المتقدم مستوفي كافة الشروط التي يحتاج لها البنك، مع ضرورة إحضار كافة المستندات والوثائق المطلوبة التي يمكن الإطلاع عليها من خلال صفحة التقديم على المنتج التمويلي، والتي تشمل راتب العميل، نسخة من هوية مقيم سارية الصلاحية، كشف حساب بنكي، تصنيف جهة العمل لدى وزارة الموارد البشرية.