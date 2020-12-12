نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الخاصة وعروض زوار الموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة أسواق العثيم اليوم عروض خاصة على السلع الغذائية والمشتريات،والغني عن الذكر أنها مجموعة رائدة في مجال بيع التجزئة والجملة وأيضا الأركان، فهي تخص عملائها الدائمين وزوار الموقع الحاصلين على بطاقة اكتساب بعروض توفير هائلة على شاشتين تليفزيون LED وريسيفر ميني ديجيتال،حيث تستمر مجموعة أسواق عبد الله العثيم في صنع مثل هذه العروض والمسابقات لزوارها الدائمين للحفاظ على ولائهم حيث يعتبر اكتساب من أكبر برامج الولاء بالمملكة ويضم ما يزيد على 3,000,000 عميل،ولمن لا يعرف ما هو اكتساب من العثيم سوف نوضح ذلك لاحقا.

أولا عروض زوار الموقع في أسواق العثيم:

في إطار المسابقة الأسبوعية التي تقوم بها أسواق العثيم على قسائم شراء بقية 500 ريال سعودي والتي تستمر حتى منتصف الشهر الحالي تقدم هذه العروض الخاصة بالعملاء الدائمين من حاملي بطاقات اكتساب.

شاشة ميكرو ديجيت LED بسعر 1,199 ريال سعودي بدلا من 1,532.24.

شاشة نيكاي 32 بوصة LED بسعر 399 ريال سعودي بدلا من 546.53.

ريسيفر فيفاكس ميني ديجيتال #993 بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 86.53.

ثانيا العروض الخاصة في العثيم:

احصل على أرز بسمتي الشعلان مزة 10 كيلو بسعر 56.95 ريال سعودي بدلا من 77.95.

احصل على أرز مصري وايت سوان 5 كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 31.95.

احصل على سكر ناعم أبو فهد 10 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 33.95.

احصل على شاي ليبتون أكياس 150 كيس بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 29.25.

حليب نيدو بدرة كيس وزن 2 كيلو وربع بسعر 47.95 ريال سعودي بدلا من 69.95.

عسل الشفاء طبيعي 500 جرام بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 39.95.

دجاج دو مجمد 10* وزن 1100 جرام بسعر 102.95 ريال سعودي بدلا من 154.95.

شوكولاته نوتيلا برطمان وزن 825 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 36.95

ماهو اكتساب:

هو نظام يتم من خلاله توزيع قسائم شراء مجانية للعملاء لمن ينطبق عليه شروط المسابقة،ويمكنكم متابعة كل ما يخص الأمر من خلال تحميل تطبيق اكتساب الذي يمكنكم أيضا من مراجعة فواتير الشراء، والاستفادة من رصيدك في اكتساب، ومراقبة مشترياتك، ومعرفة الفروع الأقرب إليك والعديد من الخدمات الأخرى.

ويمكنكم من خلال بطاقة اكتساب الاشتراك في عروض زوار الموقع التي تقدمها مجموعة أسواق العثيم بصفة دوريه في جميع فروعها والاركان المنتشرة على مستوى جميع محافظات المملكة العربية السعودية،حيث عند الضغط على العروض الخاصة لزوار الموقع يتم تحويلكم إلى صفحة الاشتراك كما في الصورة السابقة وعند إدخالك لرقم اكتساب تكون بذلك أتممت التسجيل في عروض الموقع.