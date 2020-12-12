نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقارات الدولة تحدد موعد استقبال طلبات تملك العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد استقبال طلبات تملك العقارات، قام النائب العام للمحافظة على الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر بالإعلان عن موعد استقبال الطلبات من الأشخاص الذين لديهم مستمسكات شرعية أو إيحاءات قديمة، وأيضًا الذين لا يحصلون على صكوك تملك في خلال الفترة الماضية من يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

إعلان عقارات الدولة موعد استقبال طلبات تملك العقارات

قد أشار نائب المحافظة على الهيئة العامة أن تقديم طلبات تملك العقارات سوف يكون متاح لكل الأشخاص الذين لديهم مستمسكات شرعية، أو حتى لمن لديهم مبيعات قيمة، ولم تتح لهم الفرصة لأن يحصلوا على صك خلال الفترة الماضية، وأيضًا تقديم الطلبات سوف يكون لمن يريد أن يستكمل إجراءات حجج الاستحكام التي تصدر من الاستحكام السابق الذي قد صدر، سواء كان الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.

كيفية تقديم طلبات تملك العقارات