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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقارات الدولة تحدد موعد استقبال طلبات تملك العقارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد استقبال طلبات تملك العقارات، قام النائب العام للمحافظة على الهيئة العامة لعقارات الدولة حمزة العسكر بالإعلان عن موعد استقبال الطلبات من الأشخاص الذين لديهم مستمسكات شرعية أو إيحاءات قديمة، وأيضًا الذين لا يحصلون على صكوك تملك في خلال الفترة الماضية من يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.
إعلان عقارات الدولة موعد استقبال طلبات تملك العقارات
قد أشار نائب المحافظة على الهيئة العامة أن تقديم طلبات تملك العقارات سوف يكون متاح لكل الأشخاص الذين لديهم مستمسكات شرعية، أو حتى لمن لديهم مبيعات قيمة، ولم تتح لهم الفرصة لأن يحصلوا على صك خلال الفترة الماضية، وأيضًا تقديم الطلبات سوف يكون لمن يريد أن يستكمل إجراءات حجج الاستحكام التي تصدر من الاستحكام السابق الذي قد صدر، سواء كان الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.
كيفية تقديم طلبات تملك العقارات
- أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الآلية التي سوف يتم من خلالها تقديم طلبات تملك العقارات، حيث قالت أن تقديم طلبات تملك العقارات سوف يتم من خلال منصة خاصة بالهيئة العامة للعقارات.
- يتم ذلك عن طريق أن يقوم صاحب الطلب الذي يريد التقديم على تملك العقارات بالدخول على منصة الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويقوم بتعبئة نموذج طلب تملك العقارات، ويقوم صاحب الطلب بتقديم و إرفاق كل مستند يدل ويوضح تملكه للعقار ليكون مستند له في طلبه، وتكون هذه الوثائق تملك أي كان نوعها.
- بعدها يقوم صاحب الطلب بدعم طلب تقديم طلبات تملك العقارات، ويتم ذلك عن طريق أخذ رقم الطلب والذهاب به إلى أي مكتب مساحي يكون معتمد وذلك لإعتماد الرفع المساحي الذي يتم تقديمه عن طريق منصة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- يجب أن يكون الطلب الذي يتم تقديمه من صاحب الملك أن يكون مستوفي عدة شروط ومنها ألا تكون المساحة المطلوبة التي يمتلكها صاحب العقار داخل حدود الدولة أو الحرمين، وألا تكون في داخل بكون الوديان و شعاب الجبال، أو الأماكن التي تسمى بالمحرمات لكي يقبل الطلب.
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