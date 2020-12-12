نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. كيفية معرفة صلاحية الإقامة في السعودية وشروط التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع الوافدين في المملكة العربية السعودية التي يتخطى عددهم الملايين، يهتمون بمعرفة كيفية معرفة صلاحية الإقامة في السعودية 1442هـ، حتى لا يتعرض أحد منهم إلى الغرامة أو الترحيل من البلاد، في حالة تكرر غرامة التأخير عن تجديد الهوية، التي تعد وثيقة رسمية تمنح صاحبها حرية التنقل في جميع المناطق والمدن والمحافظات في المملكة، وذلك التزامًا بالقوانين التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية لتنظيم وجود الأجانب في المملكة، وحتى يكون كل فرد مقيم تحت مظلة القانون، له واجبات وعليه حقوق يجب أن يؤديها.

كيفية معرفة صلاحية الإقامة في السعودية

وفي السطور القليلة الآتية، نوضح لجميع الوافدين في المملكة، كيفية معرفة صلاحية الإقامة في السعودية أونلاين من خلال خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

في البداية، يجب الولوج إلى موقع المنصة عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

علينا بعد ذلك، إدخال الرمز المرئي.

بعد ذلك ندخل الاستعلامات الإلكترونية.

كما يجب أن نضغط على “الجوازات” ثم التجديد.

وبعد ذكل، ندخل رقم الإقامة، والرمز المرئي.

أخيرًا، ننقر على “عرض”، لظهور جميع المعلومات الخاصة بهوية المقيم.

طريقة الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم أونلاين

يمكن للمقيمين الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم من خلال الخطوات التالية:-

بداية، يجب الولوج إلى موقع منصة أبشر عبر شبكة الإنترنت.

ثم ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

يلي ذلك، إدخال الرمز الذي وصل إلينا عبر الهاتف الجوال.

ندخل بعد ذلك، إلى الاستعلامات الإلكترونية.

وننقر على خيار “الجوازات”، ثم تجديد الجواز.

بعد ذلك، ندخل رقم الإقامة، والرمز المرئي.

أخيرًا، ننقر على “عرض”، لمعرفة الصلاحية، وموعد انتهاء هوية الوافد.

شروط تجديد هوية مقيم إلى السعودية

من أهم شروط تجديد هوية مقيم بالنسبة للوافدين إلى السعودية:-

بداية، يجب دفع جميع المخالفات المرورية.

ثم دفع رسوم التجديد.

يجب أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية.

كما يجب ألا يكون هناك ابن في عمر 21 عامًا أو أكثر، وغير مسجل مع كفيل الأب.

ويجب أن من المؤمن عليهم طبيا، ومتواجدًا داخل أراضي المملكة.

من الضروري أن لا يكون من المقيد ضدهم بلاغات هروب.

أخيرًا، سداد أي غرامات موقعة عليه خلال فترة الإقامة.