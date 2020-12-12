نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يصل إلى 500 ألف ريال.. خطوات وشروط التقديم على تمويل للسيارات من بنك الرياض 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسهيلات كبيرة ومبلغ يصل إلى 500 ألف ريال سعودي، يمكن أن يحصل عليها المواطن السعودي أو المقيم، بعد التقديم على تمويل للسيارات من بنك الرياض 1442هـ، الذي يوفر العديد من المميزات للعملاء، أهمها الإنجاز في إجراءات القروض والمنتجات التمويلية المختلفة، فيما يعود ذلك إلى خبرته الطويلة في السوق السعودي، التي تمتد إلى أكثر من 63 عامًا، منذ أن تأسس المصرف في نوفمبر من عام 1957م، ومن بين المميزات المهمة في هذا التمويل أنه من الممكن بيع المركبة ونقل ملكيتها في أثناء فترة سريان مدة القرض، وفي الوقت نفسه يمكن للمقترض الحصول على تمويلات لشراء 3 سيارات بحد أقصى. خطوات التقديم على تمويل السيارات من بنك الرياض 1442 في السطور التالية، نستعرض خطوات التقديم على تمويل السيارات من بنك الرياض 1442هـ، حيث أنها خدمة للمواطنين أو المقيمين الراغبين في شراء مركبة بالتقسيط حتى سعر نصف مليون ريال سعودي، وفي أسرع وقت للتمويلات، وذلك على النحو الآتي: يجب على الراغبين في الحصول على القرض، الحصول على موافقة مبدئية من مستشار بيع لدى الوكلاء المعتمدين أو زيارة أي من فروع البنك، فيما يمكن الاتصال على 800-124-2020. نقوم بتحضير بعض الأوراق والمستندات سارية الصلاحية، ومنها تعريف بالراتب بتاريخ إصدار أقل من شهرين. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة. تعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات. يجب إحضار أصل رخصة القيادة كشف حساب لآخر 3 أشهر مصدق من البنك المحول إليه الراتب، وشهادة تحويل الراتب. عرض سعر من الوكيل أو المعرض وهو للمعتمدين فقط لدى البنك. شروط الحصول على قرض مركبة من riyadbank بالنسبة للمواطنين السعوديين، المحولة رواتبهم، يجب أن لا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يقل صافي الراتب عن 4 آلاف ريال، وإرفاق خطاب تحويل الراتب موجه للبنك. المواطنين غير المحولة رواتبهم، فيجب أن لا يقل العمر عن 21 عامًا، ولا يقل الراتب عن 6 آلاف ريال سعودي، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر. أما بالنسبة للمقيمين، المحولة رواتبهم، فيجب ألا يقل العمر عن 21 سنة، وصافي الراتب لا يقل عن 4 آلاف ريال، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر، كما يجب إرفاق خطاب تحويل الراتب موجه للبنك الرياض. وبالنسبة للمقيمين غير المحولة رواتبهم، فيجب أن لا يقل العمر عن 21 سنة، وصافي الراتب لا يقل عن 8 آلاف ريال، ومدة الخدمة لا تقل عن 3 أشهر.

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