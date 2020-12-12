نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض لاب توب hp جرير أرخص لاب توب في السعودية للألعاب 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر لاب توب hp جرير هو أرخص لاب توب في السعودية، كما أنها أكثر الأجهزة كفاءة من حيث السرعة والمساحة أيضًا في آن واحد، ومتاح منه في مكتبة جرير العديد من الألوان، منها لا بتوب ابيض إتش بي، ولاحظنا في الفترة الأخيرة إقبال العديد من مستخدمي أجهزة اللاب توب على التعرف على أسعار لاب توب hp في السعودية وفي مكتبة جرير خاصةً، ولذلك سنقدم الأسعار إلى جانب طريقة الحصول على لاب توب تقسيط من جرير 2020.

عروض لاب توب hp جرير

من أفضل الأسعار التي تقدمها مكتبة جرير هي عروض الأسعار على أجهزة لاب توب اتش بي جرير ومنها لاب توب اتش بي أومن اكس، الكمبيوتر المحمول، الذي يسُتخدم بكفاءة وفعالية مع الألعاب العالية في المساحة.

ويمكن المبادرة للحصول على الجهاز بشاشة تصل إلى 17.3 بوصة، بالإضافة إلى معالج كور أي 7 انتل، يمكنكم الحصول عليه بسعر 9499 ريال سعودي.

وتوفر لك مكتبة جرير خصم خاص يصل إلى 15% عند استلام اللاب توب باستخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية، كما أنها قامت بتقديم تخفيضات تصل إلى 35%.

أسعار لاب توب hp في السعودية جرير

متوفر جهاز لاب توب اتش بي نوت بوك، الكمبيوتر المحمول، بشاشة تصل إلى 15.6 بوصة، الجيل السابع، بسعر 3249 ريال سعودي شاملة للضريبة.

متوفر أيضًا جهاز اتش بي بشاشة 17.3 بوصة، ويدعم معالج انتل كور أي 9 الجيل العاشر، بمساحة تخزين عالية تصل إلى تييرا بايت، متوفر للألعاب والبرامج العالية، وكارت شاشة عالي، متوفر بسعر 14199 ريال سعودي، والاستمتاع بذاكرة النظام التي تصل 32 جيجا بايت رام، ومتوفر به تقنية البلوتوث والواي فاي أيضًا. ويمكن الحصول عليه بسعر أقل عند استخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

لاب توب تقسيط من جرير hp

إن كنت بحاجة للحصول على لاب توب hp جرير فيمكن شراءه عن طريق التقسيط، وحين اختيار خدمات تقسيط جرير فإنك ستقوم بالحصول على مبلغ مالي يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، ومتوفر إمكانية تقسيط أجهزة اللاب توب حتى 24 شهر، والحصول على ضمان من الوكيل على كافة الأجهزة المتوفرة في المكتبة.