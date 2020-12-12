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عمر شويل - جدة تعرف على شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي، حيث يقدم البنك مجموعة من الموارد وبرامج التمويل من القروض التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتم تقديم هذه القروض بشروط معينة واجب توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على هذا الدعم، لذلك نذكر لك في هذا المقال الشروط الواجب توافرها لديك لكي تتمكن من الاستفادة من القروض التي يتم تقديمها من خلال بنك الراجحي.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي مجموعة من الشروط لابد من توافرها لدى المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لتمكينه من الحصول عليه وهي كما يلي:

ألا يزيد عمر المتقدم في البرنامج عن ستين عام في موعد التقديم.

عندما يتم التقدم بالطلب على هذا التمويل يجب ألا تقل القيمة عن 2000 ريال سعودي.

يقوم المتقدم بتحويل الراتب على البنك لسداد الأقساط.

أقل مدة العمل بالنسبة للموظف السعودي داخل القطاع الحكومي هي شهر واحد، بينما القطاع الخاص ثلاثة أشهر.

أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت قيمة الراتب وحالة الوظيفة من جهة العمل.

خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي

يمكنك الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي باتباع مجموعة من الخطوات تقوم بها من خلال موقع بنك الراجحي بالخطوات التالية: