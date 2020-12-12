نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرف على شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي، حيث يقدم البنك مجموعة من الموارد وبرامج التمويل من القروض التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتم تقديم هذه القروض بشروط معينة واجب توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على هذا الدعم، لذلك نذكر لك في هذا المقال الشروط الواجب توافرها لديك لكي تتمكن من الاستفادة من القروض التي يتم تقديمها من خلال بنك الراجحي.
شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي
حدد بنك الراجحي مجموعة من الشروط لابد من توافرها لدى المتقدم للحصول على التمويل الشخصي لتمكينه من الحصول عليه وهي كما يلي:
- ألا يزيد عمر المتقدم في البرنامج عن ستين عام في موعد التقديم.
- عندما يتم التقدم بالطلب على هذا التمويل يجب ألا تقل القيمة عن 2000 ريال سعودي.
- يقوم المتقدم بتحويل الراتب على البنك لسداد الأقساط.
- أقل مدة العمل بالنسبة للموظف السعودي داخل القطاع الحكومي هي شهر واحد، بينما القطاع الخاص ثلاثة أشهر.
- أن يقوم المتقدم بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت قيمة الراتب وحالة الوظيفة من جهة العمل.
خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي
يمكنك الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي باتباع مجموعة من الخطوات تقوم بها من خلال موقع بنك الراجحي بالخطوات التالية:
- أولا الدخول إلى الموبع الالكتروني الخاص ببنك الراجحي.
- من القائمة الرئيسية اختار “التمويل”.
- بعد ذلك اختار “التمويل الشخصي”.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة منك مثل (الجنسية والقطاع الوظيفي، القطاع الفرعي، الراتب الشهري، الأقساط الشهرية).
- بعد ذلك قم بتقديم الطلب من خلال تعبئة النموذج الموجود على الموقع.
- يمكنك زيارة أقرب فرع من البنك المنتشرة في أي مكان وتجهيز الأوراق المطلوبة.
- يجب أن يكون لديك خطاب تحويل الراتب من جهة العمل نحو البنك، صورة من الهوية الوطنية ومن الإقامة.
- دفع الرسوم الإدارية المطلوبة وقيمتها 500 ريال سعودي تدفعها لأول مرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.